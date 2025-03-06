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川普讚：台積電赴美打造最強晶片！網哀嚎「台灣的利空」

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電將赴美投資設廠。（路透）
台積電將赴美投資設廠。（路透）

美國總統川普當地4日晚間於國會發表第二任內首次國會演說，他表示美國「在過去幾周」收獲總額1.7兆美元的投資，包含台灣台積電最新承諾至少增加投資1000億美元，「打造地表最強大晶片」，並強調關稅優惠將吸引更多企業在美設廠。PTT網友悲觀表示，「美國的利多，台灣的利空」。

川普談及經濟及科技業時說，「就在昨天，世界上最大、世界上最強且擁有97%龐大市佔率的台積電，宣布投資1650億美元，要在美國打造地球上最強大的晶片」，此時共和黨議員全都起立鼓掌。川普表示，這些投資是在「沒有給他們任何錢」的情況下達成的，他還強調：「他們不想要被加關稅，所以來到美國設廠投資。」

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，美國不用給台積電任何一毛錢，台積電就捧著千億美金赴美設廠投資研發中心，未來還將有其他企業追尋台積電的腳步，為了剩下多餘的關稅而至美國投資，他狠酸「美國爸爸認證世界最強的台積電，就算昨天被嘲諷什麼美積電，但無疑是利多」。

其他人留言「其實站在美國立場真的是問號，你不想被我罰款所以來設廠，但我還要補助你？」、「無法樂觀，美國的利多，台灣的利多在哪？」、「GG估值重估，先看有多少法人買單川普這套自我高潮的玩法」、「謝謝你強姦台灣，我的超人」、「我們比狗還要低賤，某族群還可以喪事喜辦」。

但也有人說「酸歸酸啦，台積電未來四年就是無敵，台灣未來四年就是穩，這四年穩穩賺他一波，錯過不再」、「法人沒有在care，今天照漲」、「錢最終還是進到積積口袋」、「對台積電不見得是壞事，但對台灣絕對不好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 川普 美國

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