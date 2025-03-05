末日股票…？ 公司傳利多股價竟一天暴跌5%以上 專家也傻了

最好的選擇就是不要透過情報進行股票交易，就像前面所述，傳到各位耳裡的情報很有可能已經是末日股票了。

如果你還是覺得這個情報太好，不買覺得可惜的話怎麼辦？那就回到原點，回頭看線圖上的支撐與壓力是不是值得買進的股票，如果股票已經在高點，或是跟支撐線的距離過遠，那就不應該買進。

不管是多麼令人垂涎三尺的情報，如果沒辦法像線圖買賣一樣，決定好停損點，那就最好不要買。但如果經過百般糾結最後買進的股票，股價還是開始下跌怎麼辦？

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 如果在經過線圖分析後，這檔股票仍然具有未來性的話，那就值得繼續抱下去。

但如果是中國的公司，或是你無法進行線圖分析，尤其是連推薦你這檔股票的人都已經出場的話，那就請無條件停損。

就算停損後股價上升，那也是沒辦法的事，只能埋怨自己在還沒準備好的狀態下就買了股票。

情報買賣法最必須小心的情況，就是推薦的當事人曾經任職在那間公司，因為他已經離開公司了，所以到手的情報可能已經不是第一手情報，如果遇到這種情況請無條件停損。

還有，請銘記一件事。

傳出好消息的公司，絕對不會在一天暴跌5%以上，好消息會以各種方式四處散播。

一堆人都會虎視眈眈等著陰線出現時進場，因此股價絕對不會跌到5%以上。

萬一這檔股票一天內跌超過5%，請無條件減少一半的持有比重。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。