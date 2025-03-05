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股價沒有回彈這種事！玫瑰大選…股民買進安哲秀概念股挨轟：愚蠢

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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舉例來說，2017年玫瑰大選的時候，買進安哲秀（編按：該屆總統選舉參選人之一）概念股的股民，如果在大選結束後沒把股票賣出，還一直持有股票想等到下一次大選的話，就是一種愚蠢的行為。

當概念股的持續性消失時，一定要將股票賣出，請記得「股價沒有所謂一定會回彈」這句話。

當然，股價還是會在60日線跟120日線上回升，但是如果投資人連概念股持續性消失後都無法停損，基本上有能力在60日線跟120日線搭上順風車，順利脫身的機率也趨近於零。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
最後一項，根據情報（他人推薦）買賣股票的風險是最高的。

我的股票生涯中虧損最慘的時候，就是聽從來路不明的情報與因為他人推薦而購買股票的時候。

情報跟聽從他人推薦，通常都是基於強烈的信任之上而選擇這檔股票，因此很難做出理性冷靜的判斷。

透過這個絕佳好情報賺到錢的期待，會讓你誤以為「現在賠點錢，接下來股票漲停就會賺回來了」，而隨著這種期待心理越高昂，多數情況下就越容易對停損這件事造成妨礙，這種時候虧損的金額就會如雪球般越滾越大。

透過他人推薦購買的情況下，通常你對股票的信任程度就等同於你相信對方的程度，所以就不容易因為虧損而被動搖，因為你會相信「股價總有一天會漲回來」。

所以第三種交易條件，壓根就沒辦法決定出停損點，連我自己也因為這種交易方式，經歷過重大虧損。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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