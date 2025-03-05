利多出現…股價卻從高點崩跌50%！專家急呼籲：請盡快在0.1秒內出場

此外，還有一個一定要賣出的時候。當利多消息傳出，但股價卻走跌，千萬不要猶豫，請賣出股票吧。

當你還在「呃⋯⋯」的時候，股價已經賠了一半了。股價在利多出現時走跌，表示利多早以反應在股價上了。

特別是股價在已經大幅上漲的狀態下，卻在利多出現時開始崩跌，請盡快在0.1秒內出場。這種股票大多都會從高點回跌50%。

股價雖然常常會在我們賣掉後又上漲，不過遺憾總比後悔來得好。不要讓自己後悔「當時應該賣掉」，請讓自己留下「當時不應該賣」的遺憾。就算有點可惜，重點還是必須遵守原則。

確立停損的標準

「股票跌了耶⋯⋯該怎麼辦？」

「現在該不該出場停損？」

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 如果你會問這種問題，就代表還沒準備好該如何投資股票。只要有清楚明確的停損標準，就能把虧損最小化，真正的股票高手是很會停損的。我也有過幾次很掙扎的停損經驗，現在就讓我們來談談停損這件事吧。

「買股票首先第一個要決定的，就是停損標準。」

這句話蘊含了很多道理。

一般我們購買股票的時候，會依據下列三個條件來選擇要買進的股票。

① 線圖 ② 概念股 ③ 情報（他人推薦）

在這三個條件下都有不同的停損標準，所以我們必須要先回歸到購買這個股票的原因。

首先，如果以線圖來選股的話，停損的標準會非常明確，前面我們長篇大論的支撐與壓力線，就會成為停損與停利的標準。當股票的支撐線無法發揮功能，就會變成停損線。

接下來是以概念股購買的情況。會以題材來選股的人，一般是自認為自己的投資能力已經到一定水準的人，如果你對概念股不了解，是因為別人說這個題材好才買進，那就是適用於第三個情況，也就是透過情報（他人推薦）而購買。

如果你是非常了解概念股而購入股票，那麼就要有能力確認概念股的持續性，當概念股失去持續性時，就是停損的時候。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。