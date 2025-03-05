讓人心動的小道消息怎麼應對才不會淪提款機？理財達人教正確心態

「收購、合併、投資、臨床實驗、對外授權（License out），諸如此類的小道消息確實很吸引人，但是這些消息傳到各位耳裡前，已經不知道經過多少手了。

正在讀這本書的上班族，說難聽一點，拿到的都是垃圾水準般的消息，如果被誘惑的話，十之八九只會淪為他人的提款機。

但是這些聽來的小道消息確實已經令人內心搖擺不安，我們該怎麼辦呢？所以這個部分，我要簡單告訴各位一個「可以幫助你們決定要買還是不買」的小祕訣。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 對於新手而言，聽到「小道消息」的時候內心肯定激動不已，腦海裡只會想著要快點進場才行，不知不覺滑鼠就移了上去，把這檔股票收藏到我的最愛，然後點下買進鍵。

但是股票高手聽到小道消息的時候，都會把消息假設為「負面消息」，然後開始看線圖。

首先，我們要做的是深呼吸。不管是多麼讓你心動的小道消息，股價也絕不會在隔天立刻上漲，所以請不要太過於急躁。

如果是那種還沒散播出去的A級消息，至少也要花上幾週跟幾個月的時間才能實現，所以股價也不可能立刻上漲。也就是說，我們沒有理由要著急。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。