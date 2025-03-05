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距離支撐線還一大段…聽到再好消息也要先賣出！ 專家揭停損點操作訣竅

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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我在2015年的時候，創下29.9%的周轉率，這真的是一個無法突破的數字。利用同一筆錢無止盡地周轉，提高報酬率，從某個角度看來就是如夢一場。所以說，經常有人問我「要如何大幅提升周轉率？」

答案很簡單。不斷操作，就像我說過的，大量積累知識就可以了。等知識累積起來之後，你就會看見無數的信號。問我該如何提升周轉率的人，其實大多都沒有認真鑽研股票。

如果認真鑽研，發現很多可以交易的股票，反而會忍不住想買，只要稍微獲利就把股票賣出，反覆操作之下，周轉率自然會上升。學到多少，就能看見多少。

「比起周轉率，更重要的是如何應對進退。」

（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
交易次數增加後，自然會經歷許多令人出乎意料的狀況。我們不可能每次都獲利，但這種時候，不管是要停損還是加碼，都必須要有所行動，這其實違反人類的本性。人類在遇到出乎意料的事情時，往往會僵住，大腦停止運作。

但如果是專家，就會立刻採取行動。我們會去了解現在的情況是不是有高度不確定性，是否有風險，還是有突發性的利空，然後快速做出決策。

新手其實如果不確定眼前是什麼情況，最好直接先把股票拋售。如果待在原地不動，戶頭很可能在轉瞬間化為烏有。

股票最好的賣點在哪裡？就是別人瘋狂買進的時候。這種時候，連持有該股票的人都會想著要大撈一筆，很容易就會「加碼」進場。各位務必要記得，當別人再買進的時候，我們才可以用高價賣出持股。

不管股價再高，如果委買量不夠，沒有人願意接手，那也不過是座空中閣樓罷了。當你心裡出現「想多賺一點」的期待，就要認知到自己是在逞強，開始賣出股票吧。

「股票應該要賣在什麼位置？」應該賣在一定要賣的時候。我個人認為就是「停損點」。

不管你聽到再好的消息、線圖表現再優秀、距離支撐線還有很大一段距離，但只要股價走到你設定好的停損點，就算是先拋售部分，也要先賣出再說。

如果一點一滴練習停損，日後等虧損滾到如雪球般龐大，就絕對無法停損了。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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