整理包／2025股東會紀念品一次看！大魯閣1股就送4000元禮包、聯電送咖波鋼珠筆

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

2025年股東會紀念品一覽》

熱門股東會紀念品》

聯電

聯電（2303）今年股東會紀念品延續過往的咖波系列，推出「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」要送給股東，期盼讓83萬名股東都滿意。

聯電已連續3年送貓貓蟲咖波紀念品，造型可愛，相當受股東青睞，2023年送「咖波聯名限定愛地球碗組」、2024年「咖波永續隨行杯」，今年則送「咖波聯名限定鋼珠筆套組」。

聯電將在5月28日召開股東會，想領取股東紀念品的投資人，最晚需在3月26日前買進聯電股票。對於持股未滿1,000股的股東想領取紀念品，聯電表示，股東可親自出席股東會或以電子方式行使表決權者領取紀念品。

聯電最新股東會紀念品為「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」。 圖／公司提供

大魯閣

大魯閣（1432）今年再度加碼，透過官方APP「大魯閣 Plus」發放超值股東回饋，持股1股就能領，包括800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4,000元，堪稱歷年最豐厚禮遇。此外，持有1,000股以上的股東，還能額外獲得800元消費抵用券。

大魯閣股東會將於5月26日舉行，3月25日為有權參加股東會的最後買進日。股東會紀念品於5月26日起可透過「大魯閣 Plus」APP領取並開始使用。

除了4000元超值回饋，大魯閣今年特別推出股東優惠加碼抽獎活動，只要在5月26日至6月30日期間內領取股東會紀念品，即可參加「大魯閣前進美國，抽美國MLB觀賽之旅」，將抽出3位幸運股東，親臨美國大聯盟比賽現場，觀賞世界頂級棒球賽事。

大魯閣表示，股東會紀念品將於5月26日起，可透過「大魯閣 Plus」APP 領取並開始使用。 大魯閣/提供

群創、友達

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）今年均適逢董事任期屆滿的改選年，不約而同選擇白米做為股東會紀念品。

友達的股東會紀念品為「台灣產製真空包裝白米600公克」，友達今年股東會訂於5月28日舉行，最後買進日為3月26日；群創則送「台灣產製真空包裝白米1公斤」，股東會將於5月7日舉行，最後買進日在3月5日。

愛爾達

愛爾達-創（8487）受惠於巴黎奧運、12強棒球賽的轉播熱潮，推升2024年營運。

愛爾達股東會將在5月20日召開股東會，並全面改選董事，為提高股東出席率，今年股東會紀念品送「Taiwan GO應援毛巾」，零股也可以領，3月19日為有權參加股東會的最後買進日。董事長陳怡君表示，歡迎粉絲成為股東，一起打造運動經濟。

股東會紀念品領取攻略》

每家公司都有送股東會紀念品嗎？

為提高股東出席率及回饋股東，許多公司會發放股東會紀念品，但並非每家公司都有，民眾可以查看股東會通知書上，是否有註記發放紀念品，想知道哪些公司有發放禮品可至公開資訊觀測站，輸入公司名稱或股號查詢。

怎麼領？

1.親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。

2.委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。

3.尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。

最晚何時買進？

想領取股東會紀念品必須在「最後過戶日」(60日)前買進，但台股交割時間點為T+2，也就是要在股東會前62日買進該檔股票。

零股股東可領嗎?

多數公司不會主動向零股股東寄出開會通知書，零股股東可至公開資訊觀測站查詢，確認開會通知單上文字，通常有以下兩種方式，並打電話至服務公司申請補單，才能憑單領取紀念品。（實際狀況以各公司規定為準。）

如何參加股東會電子投票？

整股股東可忽略此步驟，零股股東參與電子投票有以下三種方式，最後都會進入「股東e票通網站」投票。

1.「集保e手掌握」App：在首頁點選「我的資產」，下方點選快捷功能「股東e服務」。 2.證券商下單APP：進入後點選「電子投票」，即可導入「股東e票通」網站。 3.「股東e票通」網站：進入後點選「電子投票」，選「一般股東／投資人」，輸入身分證字號，並選擇相對應憑證登入。自然人需備自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證、行動自然人憑證（TW FidO）任一、法人須備妥工商憑證、證期共用憑證任一。

（資料來源：記者嚴雅芳、李珣瑛、李孟珊、公開資訊觀測站）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。