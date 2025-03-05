來得及改當空軍？網稱「只是剛開始」：台股下看萬八

受到台積電應川普要求加碼投資美國消息影響，台積電4日開盤價996元直接破防千元大關，隨後股價收回千元之上，一度拉高至1010元，但尾盤股價再走低，終場1000元收盤，所幸守住千元，保住千金之位，股價下跌20元，跌幅1.96％。投資人哀嚎「改當空軍來得及嗎？」其他人則認為「兩萬以上都可以空，目標萬八」。

台股4日開盤一度重挫，盤中跌幅縮小，收在22,596.88點，下跌159.37點，跌幅0.7%，成交量4,002.07億元，三大法人賣超569.17億元。台積電（2330）宣布擴大美國投資，股價續跌，收1,000元，跌幅1.96%。

一名網友在PTT發文詢問「現在改當空軍還來的及嗎？」他表示，「請問現在改當空軍還來得及嗎？看到外資期貨空單大增快一萬口，而且許多個股均線糾結、空頭排列，再加上關稅問題、烏俄戰爭等負面利空消息，完全看不到任何利多消息。現在感覺融資追繳令、萬箭齊發的新聞快要出現了，是不是真的像空軍龍哥說的，股市的地獄要來了啊？」

該網友也指出，「當空軍最怕的就是糖漿突然進場護盤。各位高手覺得最近糖漿會進場嗎？現在跟著外資的路線改做空還來得及嗎？會不會被割韭菜呢？請放心，我不是冥燈。各位股神的看法呢？」

其他人留言「來得及」、「一定來的及，下周大盤就跌破2萬點了」、「怎麼會來不及呢，難不成你要1萬8才要空嗎」、「這只是剛開始，全力空」、「如果外資空單超過5萬口的話，3月結算預計是萬8」、「現在空等還來得及 台股下看破兩萬」、「拜託空，韭到不行」、「根本不用擔心，利空主力出不了貨，一定拉到利空結束」、「還來得及啊，空頭大屠殺，這只是剛開始」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。