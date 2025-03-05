快訊

還是要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後再請公假出庭

最賺力士年薪只有大谷1% 日本相撲招嘸人如何保住國技

柯建銘又槓上自家綠委 控王定宇勾結國民黨刪國防預算

聽新聞
0:00 / 0:00

來得及改當空軍？網稱「只是剛開始」：台股下看萬八

聯合新聞網／ 綜合報導
台股4日下跌。聯合報系資料照
台股4日下跌。聯合報系資料照

受到台積電應川普要求加碼投資美國消息影響，台積電4日開盤價996元直接破防千元大關，隨後股價收回千元之上，一度拉高至1010元，但尾盤股價再走低，終場1000元收盤，所幸守住千元，保住千金之位，股價下跌20元，跌幅1.96％。投資人哀嚎「改當空軍來得及嗎？」其他人則認為「兩萬以上都可以空，目標萬八」。

台股4日開盤一度重挫，盤中跌幅縮小，收在22,596.88點，下跌159.37點，跌幅0.7%，成交量4,002.07億元，三大法人賣超569.17億元。台積電（2330）宣布擴大美國投資，股價續跌，收1,000元，跌幅1.96%。

一名網友PTT發文詢問「現在改當空軍還來的及嗎？」他表示，「請問現在改當空軍還來得及嗎？看到外資期貨空單大增快一萬口，而且許多個股均線糾結、空頭排列，再加上關稅問題、烏俄戰爭等負面利空消息，完全看不到任何利多消息。現在感覺融資追繳令、萬箭齊發的新聞快要出現了，是不是真的像空軍龍哥說的，股市的地獄要來了啊？」

該網友也指出，「當空軍最怕的就是糖漿突然進場護盤。各位高手覺得最近糖漿會進場嗎？現在跟著外資的路線改做空還來得及嗎？會不會被割韭菜呢？請放心，我不是冥燈。各位股神的看法呢？」

其他人留言「來得及」、「一定來的及，下周大盤就跌破2萬點了」、「怎麼會來不及呢，難不成你要1萬8才要空嗎」、「這只是剛開始，全力空」、「如果外資空單超過5萬口的話，3月結算預計是萬8」、「現在空等還來得及 台股下看破兩萬」、「拜託空，韭到不行」、「根本不用擔心，利空主力出不了貨，一定拉到利空結束」、「還來得及啊，空頭大屠殺，這只是剛開始」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 外資 空軍 美國

延伸閱讀

除了房價、買房還要花多少錢？業者列出12樣「隱藏費用」一次看

美債價格再度攀升…之前跌是因為關稅漲也是？辣媽：重點是做好股債配置

想買房卻不知能負擔多少房貸？記住3數字2秒就算出！

台積電（2330）加碼投資美國為何會回檔？邏輯投資：川普說台灣出事美國晶片將獲很大影響力

相關新聞

來得及改當空軍？網稱「只是剛開始」：台股下看萬八

受到台積電應川普要求加碼投資美國消息影響，台積電4日開盤價996元直接破防千元大關，隨後股價收回千元之上，一度拉高至1010元，但尾盤股價再走低，終場1000元收盤，所幸守住千元，保住千金之位，股價下跌20元，跌幅1.96％。投資人哀嚎「改當空軍來得及嗎？」其他人則認為「兩萬以上都可以空，目標萬八」。

台積電赴美投資千億是互利共贏？網看衰：喪事喜辦

台積電董事長魏哲家美東時間3日在白宮宣布，在美國額外投資1000億美元，並承諾另外建造3座半導體廠、2座先進封裝和1座研發中心，行政院對此表示正面看待。然而4日台股下挫，下跌159.37點，跌幅0.7%。PTT網友笑稱「美國贏爛，行政院喪事喜辦」。

台積電「砸3兆赴美投資」股價過度反應？網曝看不見的費用

台積電董事長魏哲家4日與美國總統川普見面簽訂1千億美金投資協議，台股4日應聲下跌，PTT網友卻好奇「3兆台幣對台積電應該還好吧？大家怎麼那麼悲觀」，有人指出「擴大投資代表未來好幾年需要支出許多擴廠開銷，更別提美國工人動不動就罷工衍生的費用」。

魏哲家1月才說「台積電變美積電門都沒有」 鄉民狠酸：連門都沒了

台積電董事長魏哲家1/18在台大演說時表示，很多媒體報導說如果台積電變成「美積電」會如何，「我的答案是，台積電變美積電門都沒有，客戶要轉單更困難」。想不到過了不到兩個月，台積電便宣布將赴美投資1千億美金。PTT網友狠嘲「真的連門都沒有了」。

創下421%報酬最高紀錄！證券投資王：長線和短線投資要分不同帳戶

我的股票帳戶有好幾個，但我並不是吃飽太閒才這樣做。而是為了…

小社畜一步登天全紀錄！ 3年創造60,000%收益投資法則大公開

就像我前面提過的，股市是在箱型市場內漲跌，散戶獲得消息的能力無從跟法人與外資比較，所以我們才需要短線…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。