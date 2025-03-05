魏哲家1月才說「台積電變美積電門都沒有」 鄉民狠酸：連門都沒了

台積電董事長魏哲家1/18在台大演說時表示，很多媒體報導說如果台積電變成「美積電」會如何，「我的答案是，台積電變美積電門都沒有，客戶要轉單更困難」。想不到過了不到兩個月，台積電便宣布將赴美投資1千億美金。PTT網友狠嘲「真的連門都沒有了」。

受到台積電應川普要求加碼投資美國消息影響，開盤價996元直接破防千元大關，隨後股價收回千元之上，一度拉高至1010元，但尾盤股價再走低，終場1000元收盤，所幸守住千元，保住千金之位，股價下跌20元，跌幅1.96％，不過，目前上方均線壓重重，是否下探年線，投資人都相當關心。

一名網友在PTT發文表示，才過了不到兩個月的時間，原本嘴上說「門都沒有」的魏哲家，卻親自赴美簽訂投資合約，他質疑，「鄉民不是都說關稅可以完全轉嫁嗎？加多少就漲多少反正沒對手，隔壁烏克蘭總統澤倫斯基兼喜劇演員都可以在白宮直接跟川普吵架，為何魏哲家不直接在白宮說門都沒有？直接照抄都不會？」

其他人留言「我川：門是也我的」、「真的連門都沒有了」、「劉德音：我幫你留了門，你連門也沒了」、「學果凍在威州蓋蚊子館，放寬台灣人去美國的簽證」、「幫台積哲哲」、「整碗捧去」、「研發中心都去了還玩屁」、「現在看回去真的都是笑話，越看越覺得悲哀」、「台積電最後真的連門都沒有，直接變美積電」。

但也有人說「其實大家都太悲觀了，想想這樣完全迴避川普在任的政治風險，哪會不划算？這些錢也不可能一口氣投入，肯定是分批建廠投資用，你覺得以美國那種效率，川普四年過去搞不好還投不到一半呢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。