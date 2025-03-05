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台積電「砸3兆赴美投資」股價過度反應？網曝看不見的費用

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

台積電董事長魏哲家4日與美國總統川普見面簽訂1千億美金投資協議，台股4日應聲下跌，PTT網友卻好奇「3兆台幣對台積電應該還好吧？大家怎麼那麼悲觀」，有人指出「擴大投資代表未來好幾年需要支出許多擴廠開銷，更別提美國工人動不動就罷工衍生的費用」。

台積電4日清晨宣布加碼投資美國1000億美元，台積電ARD（美國存託憑證）大跌4.19％，台股開盤重挫，一度跌破1000元大關，股價震盪，終場勉力守住1000元整數大關。

一名網友在PTT發文表示，「3兆對台積電應該還好吧？大家怎麼那麼悲觀」，他認為，以台積電的獲利能力來看，3兆沒有很多，投資人卻都非常激動，加上台積電是赴美投資，而非白白浪費錢，股市反應相當熱烈，「還是有什麼含義我沒看懂？」

其他人留言「後面的營收都不用算嗎」、「等於這四年資本支出額外多了一半」、「看看美國工人，之後動不動就罷工、要求加薪了」、「沒聽過切香腸、蠶食鯨吞、溫水煮青蛙嗎？」、「台灣人盤就算了，連國家大事也盤了，真是笑了」、「靠GG奶水生活的未來四年少3兆可以賺」、「問題是會拖慢GG發展3-4年，那三星 intel會不會追上？」、「3兆對每個企業都很多好嗎」、「先不提台積電毛利會不會掉，台灣多少企業吸台積電奶水？」、「毛利一定是下降」、「以前你是賺錢的，現在變掏錢的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 美國 美金

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