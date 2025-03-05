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台積電赴美投資千億是互利共贏？網看衰：喪事喜辦

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

台積電董事長魏哲家美東時間3日在白宮宣布，在美國額外投資1000億美元，並承諾另外建造3座半導體廠、2座先進封裝和1座研發中心，行政院對此表示正面看待。然而4日台股下挫，下跌159.37點，跌幅0.7%。PTT網友笑稱「美國贏爛，行政院喪事喜辦」。

針對台積電董事長魏哲家4日與美國總統川普見面，簽訂1千億投資協議，行政院長卓榮泰4日表示，會與跟友盟國家共利互贏，但同時也會讓台灣在關鍵技術上的領先。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，雖然行政院認為台積電赴美投資有利於我國產業發展的布局，且可加深台美夥伴關係，但台股開盤卻逆勢下跌，讓他質疑「這究竟對台更有利還是不利？」

其他網友多一面倒不看好，紛紛留言「喪事喜辦」、「底牌都送人還在乞討」、「笑死，果然是民進黨」、「川普要台灣的台積電，當家的還認為這是好事？」、「這個政府瘋了」、「誰要跟你互利共贏，美國只想要全部拿去，沒有要分你」、「沒有矽盾的台灣，被打起來，美國也不會理你」、「台積電真的被現在政府害死」、「1000億美金都要花在美國，你根本沒拿到任何好處還說雙贏」、「共贏在哪？只有美國贏吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 川普 美國 行政院

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