美國生技股強勢影響韓國…3步驟幫你預防衝動交易 巴菲特1句話引共鳴

買進股票的當下就開始思考什麼時候該停損，才是正確的做法。不過最好的做法是，打從一開始就不要讓自己陷入該停損的狀態。

下面這些話聽起來有點玄幻，不過確實有方法可以減少我們停損的機率。這個方法就是—「買你很了解的股票」。

「沒股票買，就不買」的原則很重要。

「等你想要的球投過來的時候，再揮動你的球棒吧。」這是巴菲特說過的話裡，我最有共鳴的一句。如果無法冷靜下來，開始揮棒打「爛球」，被三振的機率會增加，你的帳戶也會開始崩壞。這種情況通常發生在市場過熱的時候。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 例如原本在低檔的股票突然開始上漲，或是某個題材下整個產業開始走揚，往往會驅使投資人內心焦躁不安，盲目進場。

假如生技股突然上漲，散戶們就會開始詢問旁人的意見，覺得自己是不是該買點什麼，或是按照自己的判斷買進股票。但是看別人買就跟著買，不可能會有什麼好結果。大多數情況都是被套牢或只能停損。

買進股票之前，要先經過三個步驟的思考。

第一步驟：生技股現在為什麼會漲？

如果第一步驟你沒辦法自己回答，那就不應該跟著買生技股。不知道為什麼要買而買，就是一種衝動購買。

第二步驟：找出第一步驟的答案

今天生技股漲勢強勁的原因是，昨天美國市場的生技股整體大漲。因為臨床實驗成功與技術出口等議題相互交疊，連帶對隔天的韓國市場造成影響。

美國市場會在韓國凌晨時分開盤，所以韓國市場經常會受到美國影響。知道原因之後，就可以進入第三步驟了。

第三步驟：明天美國生技股還會依然強勢嗎？

假如韓國生技股今天會上漲的原因，是因為美國生技股大漲，那我們就必須要回答出明天美國生技股是否依然強勢？如果你的答案是「是」，那今天就可以買進生技股；如果你不知道答案，那就不要買。

就算這麼做，雖然還是有可能要停損，或是獲利幅度不大。但這種時候，你該做的是找出原因、自我反省、進行復盤。這樣反覆下來，你的實力絕對會有所增長。總有一天，你停損的次數會大幅減少，要從股票上賠錢，變得比賺錢還難。

知道為什麼要買，才是投資的本質。

累積知識，找出股票漲跌的信號，決定好自己的交易策略，付諸行動，最後再做復盤（反省），就是一個循環。反覆執行這個過程，就是投資的技巧所在。

但是人們渴望快速獲利，大家總問我：「你不是打從一開始就賺很快嗎？」對，我一開始就賺很快。但是我大量交易，周轉率甚至達到29.9%。我不斷學習、不斷買賣，一天只睡2∼3小時，並沒有其他的祕訣。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。