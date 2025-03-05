如何出場獲利？PulitzerAI共同創辦人：投資股票「1句話」最讓人氣餒

「已經大概知道什麼時候該買進了，那什麼時候賣出比較好呢？」

這是我在投資股票的路上，聽到最讓人氣餒的問題。

會問這種問題，首先代表他「已經獲利」了，現在想做的是把收益放到最大。但是，「獲利最大化」這種事，連神都辦不到，這就是一種「欲望」罷了。

各位首先要練習實現獲利。初學者時期，就算只賺100元，也要練習把股票賣出。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 必須要把股票賣出，我們才能體會什麼叫做「在哪裡賣出，可以把獲利最大化」的遺憾。

持續練習實現獲利 ，才會開始形成屬於你自己的出場原則，例如在分K線圖轉跌的時候賣出⋯⋯之類的。

股票是一場與貪婪的鬥爭。不知道什麼時候該賣出，代表你實力還不夠堅強。

實力不夠強的人，能賺到多少呢？如果連面對小錢都無法控制欲望，又有什麼條件能夠賺大錢呢？

不管在什麼時候，一旦起了貪念，就開始賣出股票吧。要記得，當你期待股價繼續上漲，想著要加碼還是等一會再出場的時候，已經有比你更有錢、實力更堅強的一群人，正在勤奮地賣出股票了。

不管買進還是賣出，其實都屬於一種洞見。如果出場時機真的有所謂的公式，那誰還會賠錢呢？不要想著額外學習如何出場，我希望各位透過實現獲利，打造出屬於自己簡潔俐落的出場原則。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。