快訊

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

大膽穿消防服出國滑雪！中市消防員認錯「不該為紀念這樣做」下場曝

台積電加碼投資美國 學者嘆「做錯決定」：失去一張最好的王牌

聽新聞
0:00 / 0:00

創下421%報酬最高紀錄！證券投資王：長線和短線投資要分不同帳戶

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

我的股票帳戶有好幾個，但我並不是吃飽太閒才這樣做。而是為了長線投資，會需要辦理跟投資目的相左的帳戶。

不管以什麼方式，都請將長線投資的股票另外集中在長線投資的帳戶中。

假設股票已經超出停損點，就算現在賣出也沒有任何意義的話，就會變成「非自願性」長線投資，也就是所謂被套牢的股票。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
如果在主要用來進行短線的帳戶中，不斷看到虧損的股票，很容易會對心態造成影響。如果哪天心理崩盤，可能會犯下一股腦把所有股票停損賣出的錯誤。

為了提前防止這樣的惡性影響，長線投資的股票請一定要放在用於長線投資的證券公司中。

每間證券公司雖然多少有些不同，但是HTS 可以使用「股票匯撥」的服務，將股票移動到其他帳戶，接著再透過設定「HTS 自動買賣」，只要當月有達到目標金額，就讓股票自動賣出。

主要使用的證券帳戶裡，一定只能有三到五檔以下的股票。

身為上班族一定需要使用手機進行交易，但要注意：在手機的頁面上，單頁只能容納三到五檔股票，其他股票就必須向下滑動頁面才看得到，這種時候稍不留神就很容易錯過時機。

股票買賣本身，手機就會比電腦慢大約五到十秒，如果連看盤都慢的話，那就不好了。

如果你的報酬率不盡理想，連持有的股票種類也像間百貨公司一樣繁雜的話（嚴重的話可能有十檔股票以上），就代表挑選股票時沒有基準，也沒有出場的基準，也就代表你完全是股票菜鳥，所以要先暫停股票投資，從心理建設開始做起。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

創下421%報酬最高紀錄！證券投資王：長線和短線投資要分不同帳戶

我的股票帳戶有好幾個，但我並不是吃飽太閒才這樣做。而是為了…

小社畜一步登天全紀錄！ 3年創造60,000%收益投資法則大公開

就像我前面提過的，股市是在箱型市場內漲跌，散戶獲得消息的能力無從跟法人與外資比較，所以我們才需要短線…

社畜的財務自由計畫 超級散戶用480萬本金「3年賺到30億」

股票的核心是什麼？是「buy」還是「sell」？很會投資股票又是什麼？是買得好重要？還是賣得好重要？…

FED六月降息？他猜「川普1招」會更早 網曝：不能買債了

路透報導，利率期貨市場押注，美國聯準會可能在六月恢復降息，並在九月再次調低短期借貸成本。最新公布的數據顯示，美國二月消費者信心以三年半來最快速度惡化，反映出美國民眾更加擔心川普的政策可能對經濟造成的衝擊。PTT網友卻認為，川普的關稅政策可能加劇通膨嚴重性，聯準會降息時程也難以預期。

不知道川普明天出哪招 有錢人曝5大方向：持股有必要低於5成

地緣政治升溫，對很多國家的民意取向、及總統國會大選，都產生很大效應，尤其川普的善變讓許多投資人莫衷一是。

85%台人反對台積2奈米赴美 網曝1關鍵：不可能不去

啟思民本基金會公布國際現勢民調顯示，百分之八十五點六受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力；不過，將近八成五民眾反對台積電二奈米技術轉移至美國。PTT網友對此民調不以為然，笑稱「川皇為什麼要在乎台灣人民意見？」，有人直言「台積電客戶都在美國，怎麼可能不去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。