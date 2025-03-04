創下421%報酬最高紀錄！證券投資王：長線和短線投資要分不同帳戶

我的股票帳戶有好幾個，但我並不是吃飽太閒才這樣做。而是為了長線投資，會需要辦理跟投資目的相左的帳戶。

不管以什麼方式，都請將長線投資的股票另外集中在長線投資的帳戶中。

假設股票已經超出停損點，就算現在賣出也沒有任何意義的話，就會變成「非自願性」長線投資，也就是所謂被套牢的股票。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 如果在主要用來進行短線的帳戶中，不斷看到虧損的股票，很容易會對心態造成影響。如果哪天心理崩盤，可能會犯下一股腦把所有股票停損賣出的錯誤。

為了提前防止這樣的惡性影響，長線投資的股票請一定要放在用於長線投資的證券公司中。

每間證券公司雖然多少有些不同，但是HTS 可以使用「股票匯撥」的服務，將股票移動到其他帳戶，接著再透過設定「HTS 自動買賣」，只要當月有達到目標金額，就讓股票自動賣出。

主要使用的證券帳戶裡，一定只能有三到五檔以下的股票。

身為上班族一定需要使用手機進行交易，但要注意：在手機的頁面上，單頁只能容納三到五檔股票，其他股票就必須向下滑動頁面才看得到，這種時候稍不留神就很容易錯過時機。

股票買賣本身，手機就會比電腦慢大約五到十秒，如果連看盤都慢的話，那就不好了。

如果你的報酬率不盡理想，連持有的股票種類也像間百貨公司一樣繁雜的話（嚴重的話可能有十檔股票以上），就代表挑選股票時沒有基準，也沒有出場的基準，也就代表你完全是股票菜鳥，所以要先暫停股票投資，從心理建設開始做起。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。