快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

小社畜一步登天全紀錄！ 3年創造60,000%收益投資法則大公開

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

就像我前面提過的，韓國股市是在箱型市場內漲跌，散戶獲得消息的能力無從跟法人與外資比較，所以我們才需要短線。

法人與外資的錢，基本上接近無限，因此買優良股票並沒有錯。他們在KOSPI（韓國綜合指數）突破2300點大關的現在，只需要挑選指數良好的股票進行投資即可。

因為資本額夠大，一年就算只有30%的報酬，也能夠賺到驚人的金額。法人與外資的目的只是要賺取比利息更高的報酬率罷了。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
如果你是散戶，但是有10億（約新台幣2400萬元）左右的資本額，可以進行價值投資或長線投資，就算一年報酬率只有10%，一年也能賺到1億元，很不錯吧。

但是這本書是為了那些目前沒有太多資本，又希望能讓人生翻身的上班族散戶所寫。

我們一年裡至少要有100%以上的報酬，才有可能稍稍抓到成為有錢人的那條線。如果想在首爾買一套房子且不貸款的話，一年就必須要有300%以上的報酬。

為了能創造出如此的報酬，我們需要三點原則。

① 買容易賣的股票。

② 要像守護自己的生命般，守護自己所訂定的停損點。

③ 漲停板不屬於我，就算只賺100塊也要賣。

只要好好堅守這三點原則，周轉率就會大幅提升。採用短線的話，周轉率必然會上升。2015年當時，我從平均財產480 萬晉升到1.5億時，周轉率是 299000 %。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

小社畜一步登天全紀錄！ 3年創造60,000%收益投資法則大公開

就像我前面提過的，股市是在箱型市場內漲跌，散戶獲得消息的能力無從跟法人與外資比較，所以我們才需要短線…

社畜的財務自由計畫 超級散戶用480萬本金「3年賺到30億」

股票的核心是什麼？是「buy」還是「sell」？很會投資股票又是什麼？是買得好重要？還是賣得好重要？…

FED六月降息？他猜「川普1招」會更早 網曝：不能買債了

路透報導，利率期貨市場押注，美國聯準會可能在六月恢復降息，並在九月再次調低短期借貸成本。最新公布的數據顯示，美國二月消費者信心以三年半來最快速度惡化，反映出美國民眾更加擔心川普的政策可能對經濟造成的衝擊。PTT網友卻認為，川普的關稅政策可能加劇通膨嚴重性，聯準會降息時程也難以預期。

不知道川普明天出哪招 有錢人曝5大方向：持股有必要低於5成

地緣政治升溫，對很多國家的民意取向、及總統國會大選，都產生很大效應，尤其川普的善變讓許多投資人莫衷一是。

85%台人反對台積2奈米赴美 網曝1關鍵：不可能不去

啟思民本基金會公布國際現勢民調顯示，百分之八十五點六受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力；不過，將近八成五民眾反對台積電二奈米技術轉移至美國。PTT網友對此民調不以為然，笑稱「川皇為什麼要在乎台灣人民意見？」，有人直言「台積電客戶都在美國，怎麼可能不去」。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。