小社畜一步登天全紀錄！ 3年創造60,000%收益投資法則大公開

就像我前面提過的，韓國股市是在箱型市場內漲跌，散戶獲得消息的能力無從跟法人與外資比較，所以我們才需要短線。

法人與外資的錢，基本上接近無限，因此買優良股票並沒有錯。他們在KOSPI（韓國綜合指數）突破2300點大關的現在，只需要挑選指數良好的股票進行投資即可。

因為資本額夠大，一年就算只有30%的報酬，也能夠賺到驚人的金額。法人與外資的目的只是要賺取比利息更高的報酬率罷了。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》) 如果你是散戶，但是有10億（約新台幣2400萬元）左右的資本額，可以進行價值投資或長線投資，就算一年報酬率只有10%，一年也能賺到1億元，很不錯吧。

但是這本書是為了那些目前沒有太多資本，又希望能讓人生翻身的上班族散戶所寫。

我們一年裡至少要有100%以上的報酬，才有可能稍稍抓到成為有錢人的那條線。如果想在首爾買一套房子且不貸款的話，一年就必須要有300%以上的報酬。

為了能創造出如此的報酬，我們需要三點原則。

① 買容易賣的股票。 ② 要像守護自己的生命般，守護自己所訂定的停損點。 ③ 漲停板不屬於我，就算只賺100塊也要賣。

只要好好堅守這三點原則，周轉率就會大幅提升。採用短線的話，周轉率必然會上升。2015年當時，我從平均財產480 萬晉升到1.5億時，周轉率是 299000 %。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。