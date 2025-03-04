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社畜的財務自由計畫 超級散戶用480萬本金「3年賺到30億」

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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想在股市賺到錢，要買「容易賣的股票」

股票的核心是什麼？是「buy」還是「sell」？很會投資股票又是什麼？是買得好重要？還是賣得好重要？

上述這些問題，在自詡為高手的人之間也是眾說紛紜。有人說：「買進很重要，均價（平均買入成本）是土匪。」

但「賣出很重要，股票要經由實現收益來完成資本增值。」的說法也不容小覷。

但我的想法是：

股市的本質是「sell」。

假設我們持有1億元價值的A股票，隨著股價上漲雖然想出售，但是卻都沒有人委買，就算現在的股價已經＋10%，如果在委賣上填上1億元，應該也會不斷下滑到跌停。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
（本文出自《社畜的財務自由計畫》)
這麼做不行，那樣做也不行，結果沒能在理想的時間賣到理想的金額，最後以虧損結尾，這是很常見的案例。

沒有實現獲利就是空談

俗話說「玉不琢，不成器」。不管股票再怎麼漲，如果獲利無法實現的話就沒有任何用處。

所以為了獲利，不要去買好的股票，而是要去買「好賣的股票」。嘴上回答「股票的核心是sell！」，但是戶頭裡卻有五到十檔股票的人，就是一個什麼都還不懂的股市新手。

不管你再怎麼說自己是長線投資，你的帳戶裡還是充滿了「大雜燴」，這樣的人是無法成為價值投資人的。

不管你是不是專職投資人，如果你賺的比你上班還少，每天過得心驚膽顫，就不能成為專職投資人。

同樣道理。

如果你認為買進好股票才能賣得好，也就是糾結在buy方法的散戶們，你可以立刻把股票視窗關掉，然後直接去百貨公司，裡面有很多品質很好的商品。

在那裡買的東西，至少以後還能當二手品賣掉，有些情況下，搞不好賣二手的價格還比原價高。

（本文出自《社畜的財務自由計畫》作者：遊牧民 譯者：蔡佩君)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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