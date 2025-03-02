不知道川普明天出哪招 有錢人曝5大方向：持股有必要低於5成

摘要 川普上任，市場的劇烈波動可能變為常態，風險性資產要適度減碼。

地緣政治升溫，對很多國家的民意取向、及總統國會大選，都產生很大效應，尤其川普的善變讓許多投資人莫衷一是。

究竟要以「不變應萬變」，還是保持彈性、調整組合內容呢？我的看法是：

1、風險性資產配置低於5成

由於股市處於高檔，風險性資產部分有必要降至低於5成，並非完全看壞，但任何時都需要防萬一。尤其技術性回檔，幅度可能相當驚人。定期定額繼續進行，但單筆股票或基金要逢高減碼，以策安全。

2、實物資產、避險商品要提高比重

諸如：黃金、貴金屬、原物料、土地，相關商品都必要列入組合內容。

3、各種債券基金可適時加碼

多元組合基金、債券基金、投資級債券、公司債、特別股基金、股債平衡基金、各類調整分配組合的類基金，都可適時加碼。

4、手上不該只有一種貨幣

多元貨幣也應增加。保留現金是日後如出現「大拉回」時能有靈活運用空間，因此美元、澳幣、日圓、台幣甚至比特幣等虛擬貨幣都可分配。

5、有「基」可循的股票

我留意到一些營收、毛利和營業利益率有成長的企業，或有轉機性的標的，供大家參考：聯發科、台積電、世芯KY、研華、辛耘、光洋科；以及寶雅、台泥、元大期、台塑化、虎航等，低檔可留意。但大方向還是略為保守喔！

國際情勢瞬息萬變，敏感的股市、債市、匯市開始劇烈波動，首先，你要視這為「常態」，要有心理準備。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文不知道川普明天出哪招，有錢人現在除了黃金，還會把錢放在哪？》

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