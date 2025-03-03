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FED六月降息？他猜「川普1招」會更早 網曝：不能買債了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

路透報導，利率期貨市場押注，美國聯準會可能在六月恢復降息，並在九月再次調低短期借貸成本。最新公布的數據顯示，美國二月消費者信心以三年半來最快速度惡化，反映出美國民眾更加擔心川普的政策可能對經濟造成的衝擊。PTT網友卻認為，川普的關稅政策可能加劇通膨嚴重性，聯準會降息時程也難以預期。

經濟研究聯合會（Conference Board）廿五日公布，美國二月消費者信心指數連三月下滑，降至九十八點三，觸及二○二四年六月以來最低，十二個月的通膨預期則急升至百分之六，是二○二三年五月至今最高，進一步證明川普政策的不確定性給美國家庭帶來壓力。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「只要川普關稅政策造成美國經濟衰退，到時候FED就不得不降息了」。

對此，部分網友指出，點陣圖一直以來都顯示「最快」6月降息，並沒有新的訊息，「這種新聞出來就不能買債了，懂得就懂」、「又是華爾街的預期嗎？」而且近來FED官員的談話也多次強調「先觀察」的態度，顯示決策仍存變數。也有人質疑：「從去年6月喊到今年6月，還要喊多久？」認為市場過於依賴降息預期。

許多網友認為，川普近期積極推動關稅政策，可能間接促成FED降息。「只要川普關稅政策造成美國經濟衰退，到時候FED就不得不降息了」、「川普把關稅加爆，讓大家都買不起東西，經濟衰退逼迫降息。」也有網友表示：「川普這波操作直接輾壓鮑爾（FED主席），降息只是遲早的事。」

然而，也有網友質疑川普的策略是否真能帶來降息，「東西沒人買不一定會降價，因為有些商品毛利低，關稅成本還是會轉嫁給消費者。」有些人則認為，關稅與降息的組合可能會讓通膨更加惡化，「關稅加價，降息加劇通膨，不就變成價上加價？」

而對於美債的投資時機，網友意見分歧。一派認為，6月降息消息可能已經反映在市場價格，「債已經漲完了嗎？」、「這種文出來就是美債又要跌了。」也有網友認為現在不是好的買點，「利多出來，債蛙不賣就又要套了」、「債蛙開始跳船了。」部分投資人建議，應該等市場出現恐慌時再買債，像是「等到債酸爆發再進場。」

另一方面，也有網友認為，美債仍然是避險工具，適合長期投資，「現在買債是對經濟衰退的避險好嗎？」、「要買債，一月份破5%的時候早就要進場了，怎麼可能輸？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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