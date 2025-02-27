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85%台人反對台積2奈米赴美 網曝1關鍵：不可能不去

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）亞利桑那州第三廠將於2025年中正式動工，並考慮在美規劃CoWoS封裝廠，外界將此重大決議視為台積電將加速先進製程赴美。圖／路透
台積電（2330）亞利桑那州第三廠將於2025年中正式動工，並考慮在美規劃CoWoS封裝廠，外界將此重大決議視為台積電將加速先進製程赴美。圖／路透

啟思民本基金會公布國際現勢民調顯示，百分之八十五點六受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力；不過，將近八成五民眾反對台積電二奈米技術轉移至美國。PTT網友對此民調不以為然，笑稱「川皇為什麼要在乎台灣人民意見？」，有人直言「台積電客戶都在美國，怎麼可能不去」。

根據這份民調結果，六成二受訪者認為台灣的半導體產業是「矽盾」，若中共武力攻台，將促使美國為首的若干西方國家採取軍事干預。至於未來要如何減少台美貿易順差？近六成民眾認為可優先購買美國軍事與武器系統。

一名網友轉貼新聞至PTT並寫出兩點評論，包括「近八成五的台灣人把台積電和半導體產業當成經濟護國神山」、「川普：你說甚麼？大聲點！我聽不見？」

針對此份民調，其他網友態度也都很不以為然，紛紛留言「85%台灣人也反對兩岸統一，然後勒？」、「川普：那85%從今以後不算人了」、「100%川皇都不會鳥啦」、「他需要聽？這新聞是小朋友寫的吧」、「跟烏克蘭反對俄羅斯入侵有幾分像」、「那是甚麼鳥基金會？誰？聽都沒聽過？美國在意嗎？」、「搶匪會管你同不同意？」、「民調有問題吧？應該會有40%很贊成」、「你又沒美國投票權，川普幹嘛理你」、「台積電客戶都在美國，怎麼可能不去」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 半導體 台積電 川普 民調 美國

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