85%台人反對台積2奈米赴美 網曝1關鍵：不可能不去

啟思民本基金會公布國際現勢民調顯示，百分之八十五點六受訪者認為美國川普政府未來可能對台灣施加關稅壓力；不過，將近八成五民眾反對台積電二奈米技術轉移至美國。PTT網友對此民調不以為然，笑稱「川皇為什麼要在乎台灣人民意見？」，有人直言「台積電客戶都在美國，怎麼可能不去」。

根據這份民調結果，六成二受訪者認為台灣的半導體產業是「矽盾」，若中共武力攻台，將促使美國為首的若干西方國家採取軍事干預。至於未來要如何減少台美貿易順差？近六成民眾認為可優先購買美國軍事與武器系統。

一名網友轉貼新聞至PTT並寫出兩點評論，包括「近八成五的台灣人把台積電和半導體產業當成經濟護國神山」、「川普：你說甚麼？大聲點！我聽不見？」

針對此份民調，其他網友態度也都很不以為然，紛紛留言「85%台灣人也反對兩岸統一，然後勒？」、「川普：那85%從今以後不算人了」、「100%川皇都不會鳥啦」、「他需要聽？這新聞是小朋友寫的吧」、「跟烏克蘭反對俄羅斯入侵有幾分像」、「那是甚麼鳥基金會？誰？聽都沒聽過？美國在意嗎？」、「搶匪會管你同不同意？」、「民調有問題吧？應該會有40%很贊成」、「你又沒美國投票權，川普幹嘛理你」、「台積電客戶都在美國，怎麼可能不去」。

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