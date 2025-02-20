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美股散戶「悲觀情緒」創一年多來最高！網嗨：穩了代表現在是低點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

隨著貿易戰威脅、監管制度的劇變以及持續的通膨，美國散戶投資者的看漲情緒逐漸消退。根據美國個人投資者協會（American Association of Individual Investors）的最新調查，截至2月12日的一周內，散戶的看跌情緒達到47.3%，創下2023年11月以來的最高水平。這一趨勢顯示，投資者對未來六個月股價下跌的預期顯著上升，反映出他們對市場的信心正在減弱。

此外，投資者對川普政策的不確定性和大型科技股的表現不佳也加劇了悲觀情緒。晨星數據顯示，1月美國股票共同基金和ETF的資金流出量超過110億美元，顯示出投資者正將資金撤出市場。57.4%的受訪者預期貿易政策將導致經濟成長放緩和物價上漲，進一步影響市場情緒。專家指出，儘管悲觀情緒上升，但這並不一定是壞兆頭，投資者可能會利用這一情況作為逆向投資的指標。

網友PTT轉發相關新聞，「散戶看跌情緒創一年新高！資金持續流出美股，機構也在保守；這是看漲信號，大家都在場外那後面就還有錢可以買上去！」

很多人留言，「穩了 散戶悲觀就代表現在是低點」、「看跌？那不就還會漲」、「感謝信心加持」、「散戶悲觀 股市續漲」、「悲觀才是買點，樂觀就是賣點」、「穩了 繼續噴」、「底部到了 VVVVVV」、「難怪一直漲」、「別人恐懼我貪婪」、「準備噴爛了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 散戶 科技股 美股 通膨

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