哲哲說AI會讓自駕車滿街跑…今年台股破2萬6不無可能？網：喊對就封神了

摩爾投顧投資長郭哲榮認為，當前的台股情況與2022年相似。當年，台股一路攀升至18619點，但隨後因通膨升溫與美國升息而轉為空頭，最終跌至12629點後才開始反彈。然而，郭哲榮指出，這次的情況完全不同，因為2022年股市缺乏強有力的推動因素，而現在已進入2025年，預測AI將再次驅動股市大幅上揚，特別是自動駕駛技術的發展，讓台股今年有機會突破26000點。

特斯拉近期推出的最新FSD（Full Self-Driving）V13版本自駕系統，相較於V12版本，人為介入的頻率顯著降低，平均每次介入的行駛里程提升了5至6倍。郭哲榮表示，未來3至5年內，自駕車將在街頭普遍可見，並引發一波換車潮，傳統汽車駕駛將面臨挑戰，因為新車駕駛將擁有AI機器人作為司機。台積電作為全球晶片代工的龍頭，必然會在這場盛宴中扮演重要角色。

網友於PTT發文，「剛剛看到哲哲說，台股今年會破26000，他看的已經算保守？因為馬斯克要讓美國到處都是自駕車，台股準備破26000，怎麼還有一堆人敢放空？空頭明明就要等明年？」

許多人留言，「相信折折」、「閉嘴」、「完了 透支長這樣講就代表兩萬六今年不會來」、「2萬6也沒很多」、「台股會上26000 但應該不是依賴自駕車」、「就算台股噴爆 也不干透支長的事」、「喊對就封神了」、「可是洛杉磯在跑自動駕駛的又不是特斯拉」、「我喊28000，反正喊了又不用負責」、「謝謝。說得很好。之後不要說了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。