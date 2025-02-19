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125萬抽1張印能科技…吸引逾8萬人參與 估中籤率0.48％

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
印能科技預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元， 公開申購吸引80,408人參與，預計2月20日抽籤，預估中籤率約0.48%。示意圖／ingimage
印能科技預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元， 公開申購吸引80,408人參與，預計2月20日抽籤，預估中籤率約0.48%。示意圖／ingimage

興櫃股王、千金股的印能科技（7734）預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元， 公開申購吸引80,408人參與，預計2月20日抽籤，預估中籤率約0.48%；以19日股價1,650元計算， 若是抽中可望賺進40萬元，報酬率32%。

印能科技在去年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股，預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元，公開申購承銷張數僅382張，但卻吸引逾8萬人參與抽籤，預估中籤率約0.48%。

興櫃股王印能科技是先進製程解決方案大廠，董事長洪誌宏先前曾表示，由於全球先進封裝市場的快速成長，預期這兩年CoWoS技術不會被取代，加上DeepSeek的出現加速AI應用，有望推升先進封裝成長，看好「今年會是精彩的一年」。

印能科技2007年成立，是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為客戶解決在製程中產生的氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率，並且獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠與記憶體大廠肯定，目前除泡機產品在先進封裝市場市占率高達八成。

印能科技搭上先進封裝爆發成長列車，近三年營收與獲利持續增長，毛利率都超過60%，營益率則是大於45%；2023年稅後純益5.46億元，每股純益31.72元；2024年營收18億元，年增51.86%，累計去年前三季稅後純益6.08 億元，每股純益30.28元。

另外，榮田（7709）預計2月25日掛牌上櫃，19日抽籤， 每股承銷價45元，合格件數14萬5,211件，承銷張數為812張，中籤率0.55%；以19日價格59.9元計算，抽中可賺1.49萬元，報酬率33.11%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股王 興櫃

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