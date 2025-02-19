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任天堂在台成立公司 概念股準備起飛？網笑：代理商哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
「台灣任天堂股份有限公司」將從2025年4月1日起開始運作，正好迎接隔日4月2日的Switch 2新機發表。（翻攝自任天堂官網）
「台灣任天堂股份有限公司」將從2025年4月1日起開始運作，正好迎接隔日4月2日的Switch 2新機發表。（翻攝自任天堂官網）

日本遊戲巨頭任天堂今日發布公告，宣布將於2025年4月1日正式成立「台灣任天堂股份有限公司」，並將台灣地區的業務移交至該公司，進一步強化在台市場的經營基礎，提升顧客的服務品質。此消息一出，立刻引發網友熱烈討論。有人提到，近期前往日本與台灣新開設的寶可夢中心時，發現人潮絡繹不絕，顯見任天堂的品牌影響力與市場吸金能力驚人，進一步推測「任天堂概念股是否有望隨之受惠？」。

任天堂在公告中表示，成立台灣法人公司是為了強化在地業務發展，提供更完整的服務，並改善消費者的購買體驗。這項決策意味著台灣市場將不再透過代理商單獨經營，而是由任天堂直接管理，可能帶來產品銷售模式的改變，甚至影響eShop等數位平台的使用方式。目前，業界與玩家關心的焦點包括產品價格是否會變動、數位商店是否會受到區域限制，以及台灣是否會迎來更完善的售後服務。

一名網友PTT發文表示，「去過日本與台灣新開的寶可夢中心，那人潮真的非常誇張，不得不說任天堂的吸金能力驚人，任天堂概念股會不會跟著起飛呢？」

PTT的網友對此消息的看法不一，有人認為這代表台灣市場的重要性提升，甚至有人幽默地說：「翻譯：新台幣太香了，我自己來。」但也有不少人擔心這將影響購買數位版遊戲的彈性，導致無法跳區選購較優惠的價格。此外，有網友期待這可能帶來更便利的官方服務，例如開設台灣專屬eShop或是引進更多官方活動，但也有人悲觀預測，未來遊戲價格將會更昂貴，台灣消費者可能要承擔更高的費用。

其他網友則紛紛發表不同的看法，有人提到：「這樣Switch不會再是麻煩的代理了吧？」、「展碁（原代理商）要哭了嗎？」、「是不是台灣任天堂法務部也要成立了？」、「這下水貨商要崩潰了。」還有人懷疑：「會不會是愚人節活動？」或擔憂「台灣商店的匯率與優惠一定比其他地區差」。許多玩家對於未來購買方式、價格變動以及遊戲服務品質的發展，持續關注並討論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 任天堂 日本 概念股

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