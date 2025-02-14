台積電6/12除息 投資人想跑了！網反看好：1200以下都買點

晶圓代工廠台積電董事會核准2024年第4季現金股利每股新台幣4.5元，除息交易日為2025年6月12日。受惠高效能運算、智慧手機及車用平台業績成長，台積電2024年第4季營收和獲利同創歷史新高，季營收約8684.61億元，歸屬母公司淨利3746.8億元，每股純益14.45元。

一名網友將台積電除息消息轉貼至論壇Dcard，並好奇問「不知道各位怎麼看呢？」不少網友表示憂慮並留言「今天1105沒賣掉，有點小擔心」、「認真發問：是不是要先跑了」、「認真問，該不該把台積電轉美積電？」、「1115落跑的我」。

但也有人看好直言「1200下都買點啦」、「還在等跌，長期看好」。有網友感嘆「台積電我只能說超級可憐，被逼迫要整理英特爾這個燙手山芋，真的好可憐」。

台積電董事會核准配發第4季每股現金股利4.5元，維持與第3季相同水準，配息基準日定為2025年6月18日，除息交易日為6月12日，自6月14日起至6月18日止停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。

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