川普課稅台積電（2330）挫咧蛋⋯胡采蘋曝4贏說！網打臉：台恐成犧牲品

美國總統川普揚言對晶片課徵關稅，市場擔憂台積電可能受影響，而科技專家與財經評論人則提出不同觀點。財經網美胡采蘋認為，美國政府或許希望透過台積電技術「拯救」英特爾，甚至提出四贏的可能性，即美國政府、台積電、台灣政府與英特爾皆能獲益。然而PTT網友卻擔憂「台灣可能成為美國晶片戰略的犧牲品」。

胡采蘋表示，若英特爾將晶圓廠分拆為獨立公司，美國政府可利用《晶片法》提供資金支持，並將其轉為股權出資，而台積電則能透過技術入股，參與新公司的經營。這樣的模式能讓美國政府保持對本土晶片供應鏈的掌控，同時避免直接介入企業管理，使台積電獲得與美方更直接的合作機會，並提升其國際影響力。

胡采蘋進一步指出，這種合作模式將確保美方在晶片製造上仍具有主導地位，但不會完全取代台積電的技術優勢。她強調，美國與中國的技術競爭本質不同，美國並不會像中國那樣直接竊取技術，而是希望透過資本與合作來提升自身產業能力。此外，台積電董事會已有美國政府代表參與決策，未來甚至可能成為台美官方合作的橋樑，促進雙邊的供應鏈整合與技術交流。

PTT網友對於所謂「四贏」看法不一，部分網友認為，美國才是最大贏家，而台積電與台灣恐怕未必真正受惠，甚至可能成為美國晶片戰略的犧牲品。有些人質疑，美方介入是否會影響台積電的獨立性，甚至可能讓台灣失去技術優勢。另有網友指出，台積電內部技術管理嚴謹，外界想要竊取技術並不容易，因此不必過度擔心。然而，也有不少人認為，這樣的發展將進一步削弱台灣的晶片自主性。

討論中，許多網友對於「財經網美」的分析態度持懷疑，甚至認為此說法過於樂觀，忽視了美國政府在全球供應鏈戰略上的強勢作法。一些網友更嘲諷四贏的概念，認為實際上美國才是唯一的贏家，其他方的利益可能並不如預期。這場關於台積電、英特爾與美國政府之間的博弈，仍持續受到關注。

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