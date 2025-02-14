DeepSeek技術透明、限制少 他讚：買股票買這種就對了！

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聯合新聞網／ 綜合報導
DeepSeek橫空出世，讓中國大陸在科技競爭力上迅速竄升。路透
DeepSeek橫空出世，讓中國大陸在科技競爭力上迅速竄升。路透

近期，中國AI初創企業DeepSeek（深度求索）推出的高性能、大規模語言模型（LLM）引起廣泛關注。根據《日本經濟新聞》報導，DeepSeek的最新AI模型「R1」在推理能力方面已達到與美國OpenAI「o1」相當的水準，並且該公司採取開源策略，讓更多人能夠使用與研究這項技術。

東京大學AI專家松尾豐表示，DeepSeek的崛起顯示中國AI技術發展已與美國並駕齊驅，且開源生態系統獲得顯著推動。然而，部分美國機構對DeepSeek表示疑慮，認為其「蒸餾」技術可能涉及違規。

一名網友將此消息分享至PTT，引發網友熱烈討論。許多網友對DeepSeek的技術給予高度評價，認為其技術發展透明，並不像美國AI科技公司那樣受到諸多限制。此外，網友們也提到DeepSeek每次發布新模型時都會公開技術論文，這一點與OpenAI等公司相比，顯得更具誠意。

有網友指出，DeepSeek的開源模式對開源社群貢獻良多，使得更多中小企業有機會發展自己的AI模型。部分人則認為，美國企業的優勢很大程度上來自政府的政策保護，而非技術上的絕對領先，甚至有網友調侃：「美國政府打壓競爭者才能維持優勢。」

不過，也有網友對DeepSeek持保留態度，認為其在某些話題上的自我審查過於嚴格，影響了使用體驗。另外，也有投資相關討論，有人認為DeepSeek若上市將會是值得關注的標的，但也有人提醒，中國科技股風險較高，投資時仍需謹慎。

此外，一些網友認為，這次的討論突顯AI技術發展的全球競爭格局變化，中國的AI企業已具備與美國抗衡的能力，未來的發展趨勢值得持續關注。無論如何，DeepSeek的成功讓更多人看到AI技術不再是大企業的專屬，中小企業也有機會透過開源技術在全球市場佔有一席之地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

DeepSeek OpenAI PTT 日本經濟 美國

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