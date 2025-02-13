快訊

台積電股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

台積電（2330）股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電自2018年以後，與競爭對手持續拉開差距，主要關鍵就是持續投入更多研發資源。 路透
台積電自2018年以後，與競爭對手持續拉開差距，主要關鍵就是持續投入更多研發資源。 路透

台積電（2330）董事會決議通過2024年第4季每股現金股利 4.5 元，今年 6 月 12 日除息；合計台積電去年全年度現金股利達 17 元。網友不解，為何台積電股價突破至1100元後，市場也不再討論分割議題。其他人則認為，不如檢討交易制度，例如可調整tick值，以減少台積電對大盤的影響。

隨著台積電（2330）股價站穩千元大關，市場過去曾熱烈討論的「分割股票」話題再度浮現。一名網友在PTT上發文質疑，為何台積電自股價突破1100元後，市場對分割議題的討論聲浪反而減少？過去曾有不少投資人擔心，台積電股價過高導致單筆交易門檻提高，一個價格跳動（tick）就可能影響大盤指數數十點，因此曾提出「應分割為5股」的想法，讓更多散戶參與。不過，該議題如今似乎已不再受到市場關注。

對於台積電是否應該分割，市場普遍認為目前已無此必要，主要原因包括零股交易機制已相當完善，且國際市場中高價股普遍存在。例如，美股市場中，許多個股股價遠高於台積電，例如輝達（NVIDIA）與特斯拉（Tesla）等，仍然維持原股價交易，並未因為股價高企而影響流動性。

有投資人認為，零股交易已經讓散戶能夠低門檻買進台積電股票，分割的必要性降低。有網友指出：「現在零股交易已經很方便了，根本沒必要分割」，也有人表示：「如果真的買不起整張台積電，可以改買0050，還能一次分散投資風險。」

此外，也有市場人士認為，台積電分割對於外資與法人來說並無實際利益，因此並未受到大型投資機構的關注。有網友表示：「台積電的股價與外資、法人操作息息相關，分割對他們來說影響不大，因此也不太可能推動此事。」

雖然大多數投資人認為分割非必要，但仍有部分市場參與者關心台積電股價高企所帶來的「tick 值過大」問題。目前，台積電股價已超過1100元，單次跳動（tick）為5元，相當於大盤指數變動50點，這對於期貨與現貨市場的交易影響較大。一些投資人認為，與其討論分割股票，不如檢討交易制度，例如調整tick值，讓價格跳動更細緻，以減少對大盤的影響。

有網友建議：「應該把千元以上股票的tick值從5元調整為1元，這樣不會因為單次變動過大影響指數波動。」也有人認為：「台股交易制度應該檢討，例如擴大掛單揭露範圍，增加流動性，而非單純靠股票分割來解決問題。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 大盤

延伸閱讀

00878配息微縮水！年化殖利率仍有9% 雷龍試算：22.2元以下購入都有好報酬

他估飛捷上看200元⋯006208、00935想放長期！網勸：買它就夠

鴻海（2317）股價回180...帳面仍虧損！專家指1盲點：好公司也會被高估價值

00905本金100萬後每月存股1萬元多久能滾到1千萬？股魚：12年

相關新聞

台積電（2330）股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

台積電（2330）董事會決議通過2024年第4季每股現金股利 4.5 元，今年 6 月 12 日除息；合計台積電去年全年度現金股利達 17 元。網友不解，為何台積電股價突破至1100元後，市場也不再討論分割議題。其他人則認為，不如檢討交易制度，例如可調整tick值，以減少台積電對大盤的影響。

台股2萬點以上別買高股息？網酸「改吹市值型」：不如買台積電

隨著台股站上2萬點大關，市場對ETF投資策略的討論也隨之升溫。資深分析師李蜀芳近日建議投資人，在台股高點時應避免進場買進高股息ETF，理由是「跟漲沒份，跟跌卻有份」。此番言論引發投資社群廣泛討論，尤其在PTT上掀起熱烈回應，部分投資人支持改買市值型ETF，認為這類產品更能貼近大盤走勢，而另一派則認為市值型ETF在崩盤時反而跌得更慘，市場意見分歧，也有人直言，「2萬點以上不如買台積電。」

「投資第1年自以為股神」小營業員從2度慘賠、41歲翻千萬身價 5檔口袋名單曝光

從最初的盲目操作，到經歷兩次虧損，最終建立起系統化的投資邏輯。張永叡毫不保留地分享了自己的投資心路歷程，以及致富的祕訣。

60年後的《財富》500大名單中有誰？分析師：極少數是目前主導的企業

當前這一群主導的科技公司能否保持領導地位？下一波科技潮的領導者會和過去一樣？抑或有所不同？超大型科技股在…

掌握進場訊號！ 高盛首席分析師教你剖析「超級週期」啟動長期獲利

科技業在市場資本化方面（至少在美國）已經相當穩定地保持主導地位，這種情況自1980年代的軟體革命以來就沒有變過，…

6年前妻幫買5張台積電股票 他不顧勸阻出清大賺450萬：已瞄準新飆股

網友昨(11)日在Threads上曝光妻子在6年前幫買的台積電股票，表示已在1095元時出清，抱股將近6年的台積電股票，讓他獲利450萬，損益率則高達350%，但妻子因為認為台積電股票能漲到2000元，苦勸原po先別賣。該文一出後，也有網友認為，在1095元就出清實在太可惜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。