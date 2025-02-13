台積電（2330）股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

台積電（2330）董事會決議通過2024年第4季每股現金股利 4.5 元，今年 6 月 12 日除息；合計台積電去年全年度現金股利達 17 元。網友不解，為何台積電股價突破至1100元後，市場也不再討論分割議題。其他人則認為，不如檢討交易制度，例如可調整tick值，以減少台積電對大盤的影響。

隨著台積電（2330）股價站穩千元大關，市場過去曾熱烈討論的「分割股票」話題再度浮現。一名網友在PTT上發文質疑，為何台積電自股價突破1100元後，市場對分割議題的討論聲浪反而減少？過去曾有不少投資人擔心，台積電股價過高導致單筆交易門檻提高，一個價格跳動（tick）就可能影響大盤指數數十點，因此曾提出「應分割為5股」的想法，讓更多散戶參與。不過，該議題如今似乎已不再受到市場關注。

對於台積電是否應該分割，市場普遍認為目前已無此必要，主要原因包括零股交易機制已相當完善，且國際市場中高價股普遍存在。例如，美股市場中，許多個股股價遠高於台積電，例如輝達（NVIDIA）與特斯拉（Tesla）等，仍然維持原股價交易，並未因為股價高企而影響流動性。

有投資人認為，零股交易已經讓散戶能夠低門檻買進台積電股票，分割的必要性降低。有網友指出：「現在零股交易已經很方便了，根本沒必要分割」，也有人表示：「如果真的買不起整張台積電，可以改買0050，還能一次分散投資風險。」

此外，也有市場人士認為，台積電分割對於外資與法人來說並無實際利益，因此並未受到大型投資機構的關注。有網友表示：「台積電的股價與外資、法人操作息息相關，分割對他們來說影響不大，因此也不太可能推動此事。」

雖然大多數投資人認為分割非必要，但仍有部分市場參與者關心台積電股價高企所帶來的「tick 值過大」問題。目前，台積電股價已超過1100元，單次跳動（tick）為5元，相當於大盤指數變動50點，這對於期貨與現貨市場的交易影響較大。一些投資人認為，與其討論分割股票，不如檢討交易制度，例如調整tick值，讓價格跳動更細緻，以減少對大盤的影響。

有網友建議：「應該把千元以上股票的tick值從5元調整為1元，這樣不會因為單次變動過大影響指數波動。」也有人認為：「台股交易制度應該檢討，例如擴大掛單揭露範圍，增加流動性，而非單純靠股票分割來解決問題。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。