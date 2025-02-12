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60年後的《財富》500大名單中有誰？分析師：極少數是目前主導的企業

聯合新聞網／ 商周出版
超大型科技股在美國和其他市場的主導地位相當顯著。（彭博）
超大型科技股在美國和其他市場的主導地位相當顯著。（彭博）

當前這一群主導的科技公司能否保持領導地位？

下一波科技潮的領導者會和過去一樣？抑或有所不同？超大型科技股在美國和其他市場的主導地位相當顯著，然而這種市場主導地位並非當前這場革命獨有，過去，好幾家企業都曾經因為重大創新或科技週期而主導各自的產業。

科技業的演變史顯示，最終它可以成為「贏者全拿」的市場：

• 像是標準石油公司（Standard Oil）在1900年以前，就成功掌控美國超過九成的石油生產，並囊括85%的銷售額。

（本文出自《超級週期》)
（本文出自《超級週期》)
• 1969年，貝爾電話公司（Bell Telecom）服務美國90%的家庭。在它放棄對貝爾營運公司（Bell Operating Companies）的控制權並在1982年分拆為不同公司之前不久，它約佔美國市場總值的5%。

• 1955年至1973年間，通用汽車的盈餘佔標普500指數的10%以上。在全盛時期，通用汽車在美國的市佔率高達五成，並且從1931年到2007年間一直是世界上最大的汽車製造商。

• 隨著1970年代大型主機的發展，市場明顯變得集中。1981年，IBM在大型主機市場的市佔率超過60%。

• 隨著軟體成為科技的主要驅動力，又出現了另一個主導地位的轉變。到2000年，微軟在作業系統市場的市佔率達到97%，因為它在PC和筆電市場中稱霸。

指數中最大的公司歷來都屬於那個時期的主導產業。通常它也會保持相當的市佔率，直到監理單位（反壟斷）介入削弱市場主導地位，或是老企業輸給擁有更尖端技術的靈巧新進者。

但無論如何，新公司橫空出世並隨時間過去逐漸主導新產品和技術，這是很常見的事情，特別是在美國。舉例來說，自1955年以來，一直沒有掉出《財富》五百大（Fortune 500）名單的公司的比例只略高於10%。

根據這段歷史，可以合理假設六十年後的《財富》五百大名單中，只有極少數會是目前主導的企業─至少以它們當前的形式和結構來看是如此。會有大量新公司在我們今天還無法想像的新興產業中成立。1985年標普500指數中的前十大企業到了2020年都不在其列。2000年名單中的公司，只有一個在2020年仍在前十名。

儘管從過去的經驗可以看到，主導公司可以在自己所屬的產業中長期保持領導地位，但許多公司雖然曾主導一時，卻無法主導一世。關鍵原因就是創新擾亂了市場，或那些公司未能開發新技術。通常它們沒有創新，是因為擔心會侵蝕自己目前在市場上的主導地位。

然而，我認為目前主導市場的幾家科技公司在現在的這個週期中，可以比過去幾次科技週期中的企業規模更大，也領跑更長的時間，原因有三。

首先，科技業會降低物價。只要這件事情沒有改變，政治人物就沒有實質的動力去攻擊它。從政策的角度來看，科技業可能與銀行、超市、能源這些產業不同。

政治人物常常會說，那些產業的利益（例如高存款利率、低食品和能源價格）沒有嘉惠消費者。這並不代表科技公司就不會受監管，但通常被監管的面向會是隱私權和數據使用的問題，或是對心理健康的影響，而非定價。

第二，科技越來越常被視為國家安全的重要一環。網路安全、晶片、越來越受重視的AI等科技，都被認為是國家基礎建設和戰略防禦的關鍵。隨著全球地緣政治緊張局勢升溫，這一點變得更加重要。

第三，科技業大力投入研發。有鑑於當前的既得利益者現金流充裕，它們有能力維持高投資額，擴大它們的市場「護城河」與未來成長潛力。

（本文出自《超級週期》作者：彼得．C．奧本海默 譯者：林敬蓉,李立心)

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