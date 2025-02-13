台股2萬點以上別買高股息？網酸「改吹市值型」：不如買台積電

隨著台股站上2萬點大關，市場對ETF投資策略的討論也隨之升溫。資深分析師李蜀芳近日建議投資人，在台股高點時應避免進場買進高股息ETF，理由是「跟漲沒份，跟跌卻有份」。此番言論引發投資社群廣泛討論，尤其在PTT上掀起熱烈回應，部分投資人支持改買市值型ETF，認為這類產品更能貼近大盤走勢，而另一派則認為市值型ETF在崩盤時反而跌得更慘，市場意見分歧，也有人直言，「2萬點以上不如買台積電。」

李蜀芳指出，台股的平均配息率約5~6成，若殖利率要達到5%，才算是真正的高股息ETF。因此，若要布局高股息ETF，應考量本益比，建議選擇15倍本益比左右的價格區間較為合適，而非在市場高點時追高進場。

她也提醒，高股息ETF不斷進行換股調整，配息可能逐漸縮水，這點投資人需要特別留意。她的觀點認為，當台股已站上2萬點，高股息ETF的優勢可能不如市值型ETF，因為市值型ETF能夠穩定跟漲，而高股息ETF則可能出現「跟跌不跟漲」的情況。

李蜀芳的言論在PTT上引起不少討論，部分網友支持市值型ETF，認為其漲幅與大盤同步，長期持有能穩定賺取市場報酬，不會有「漲不上去、跌倒是跟著跌」的窘境。有網友留言表示：「高股息ETF重複持股太多，像長榮、聯電、金融股，感覺投信就是藉此賺管理費。」

然而，也有不少網友對此持懷疑態度，認為市值型ETF在市場崩盤時會跌得更慘，甚至有人認為「兩萬點以上還不如直接買台積電」。此外，部分網友質疑分析師的觀點來得太晚，留言戲謔：「怎麼不早說？」「去年怎麼不講，現在才來提醒？」

市場看法呈現兩極，部分投資人認為崩盤時應該逢低買進市值型ETF，「滿地黃金時正是加碼的好機會」，也有人堅持認為高股息ETF更適合防禦型投資人，畢竟能夠穩定領息，即使短期漲幅落後大盤，仍有現金流作為支撐。

另外，也有投資人質疑媒體與市場風向的變化，認為「去年狂吹高股息ETF，今年改推市值型ETF，這是新一輪的行銷話術嗎？」甚至有網友諷刺：「ETF本來就是台股亂源，今天吹這個，明天吹那個。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。