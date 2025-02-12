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掌握進場訊號！ 高盛首席分析師教你剖析「超級週期」啟動長期獲利

聯合新聞網／ 商周出版
隨著信心增強和IPO再現，可能會有許多新公司投入科技業。美聯社
隨著信心增強和IPO再現，可能會有許多新公司投入科技業。美聯社

科技業在市場資本化方面（至少在美國）已經相當穩定地保持主導地位，這種情況自1980年代的軟體革命以來就沒有變過，只有在金融危機爆發前，由金融業短暫主導。

不過，從標普500指數的類股組成變化史來看，主導的業種可以較長時間保持主導地位。

隨著時間推移，不同的科技浪潮會使業種主導階段演進。隨著股票市場變得較為多元，最大的業種佔總體市場比例下降，但即便如此，科技業可能依舊是全球市場中規模最大的產業。

隨著信心增強和IPO再現，可能會有許多新公司投入科技業。

（本文出自《超級週期》)
（本文出自《超級週期》)
我們可以將美國股市漫長的歷史分為四個主要的領航者時期：

1. 1800年到1850年代：金融業。在這段期間，銀行是最大的產業。一開始幾乎百分之百佔據股市。隨著股市的發展和擴張，到1850年代，銀行業的權重已經降到一半以下。

2. 1850年代到1910年代：交通運輸。隨著銀行開始為美國（以及其他地方）蓬勃發展的鐵路系統提供融資，交通運輸類股成為指數中佔比最高的業種。全盛時期，交通運輸類股佔比接近指數的70%。但在第一次世界大戰前逐漸下降到總市值的約三分之一。

3. 1920年代到1970年代：能源。隨著工業的大幅成長，仰賴石油而非蒸汽和煤炭推動的能源股成為最大業種。能源集團一直保持主導地位直到1990年代。不過中間一度經歷科技業的短暫領導期（第一波由大型主機主導，接著轉由軟體主導）。

4. 1980年代至今：科技。自1970年代大型主機問世以來，科技業幾乎一直都是美國最大的業種（並非在所有國家都是如此），只有在金融危機前被銀行業短暫超越。當然，科技產業內的先驅者在這段期間數度改變。

1980年代中期，IBM是最大的公司，推動了資料革命；1990年代，隨著軟體成為科技進步的主要推手，微軟登上龍頭寶座；2000年代，蘋果成為最大的公司，並一直保持至今。

這一期間有過週期性波動，像是2000年科技泡沫的興起和隨後的崩盤，但科技很快就又回歸最大業種的地位（在銀行業於金融危機前短暫成為最大業種之後）。

（本文出自《超級週期》作者：彼得．C．奧本海默 譯者：林敬蓉,李立心)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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