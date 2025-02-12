6年前妻幫買5張台積電股票 他不顧勸阻出清大賺450萬：已瞄準新飆股

一名男網友昨（11）日在Threads上曝光妻子約在6年前幫他買的台積電5張股票，並表示已在1095元時出清，讓他獲利450萬，損益率高達350%，但妻子認為台積電股票能漲到2000元，曾苦勸原po先別賣。該文一出後，也有網友認為，在1095元就出清實在太可惜。

原po表示，妻子在將近6年前共買進10張台積電股票，其中5張是幫他買。並附上一張證券APP擷圖，圖片中顯示5張股票的交易日是2019年5月至9月，買進價格為232元至261元。

他表示，一直抱著這些股票，直至台積電漲至1095元時全部賣出，抱股近6年的獲利為450萬，若算損益率則高達350%，讓他直呼：「買對股票，可以養一輩子」。但妻子認為，台積電股票潛力可期，或許會漲到2000元，苦勸原po不要賣，原po則不置可否，只說「老婆好好睡一覺，夢裡什麼都會有的」。

有網友認為原po在1095元就出清實在太可惜，不過原po也透露出清台積電的原因，表示是為了準備買下一檔能夠吃一輩子的「飆股」，透露這支目前現價為52元的「飆股」，該企業因為受到新政策加持，訂單量暴漲335%，月底有望翻倍增長，達到96元，長線還能抱到300元附近，他打算今日開盤「閉眼買進」。台積電今日收盤價為1100元。

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