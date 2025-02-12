馬斯克提議收購OpenAI挨酸！網笑「炒作」：根本還沒獲利

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）10日提出以974億美元收購ChatGPT開發商OpenAI，該價格遠低於OpenAI估值，因此遭OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）嘲諷拒絕。PTT網友熱議是「炒作」，直言「OpenAI的估值本來就是金融遊戲，畢竟到現在還沒獲利」

特斯拉及@@@SpaceX@@@執行長馬斯克（Elon Musk）聯合一批投資者，於10日提出以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購ChatGPT開發商OpenAI，然而該金額遠低於OpenAI去年10月融資後的1570億美元（約新台幣5.2兆元）估值。

針對馬斯克的收購提議，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台X（前稱Twitter）發文：「不用了，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元的價格收購Twitter。」這句話引發網友熱烈討論，認為奧特曼意有所指，嘲諷馬斯克當初高價收購Twitter（現為X）後經營不善的局勢。

此消息在PTT等社群引起廣泛討論，一名網友表示，「馬斯克提出要974億美元收購OpenAI，但目前OpenAI經過去年10月融資後，估值達到1570億美元，馬斯克出價遠低於目前估值，OpenAI應該不會接受這個報價吧？」

其他網友則紛紛留言表達看法，有人認為這只是馬斯克在「不舒服奧特曼」、「至少讓OpenAI資金有著落」、「微軟投資OpenAI的上限才800億，馬斯克這個報價或許不是完全不合理」、「這只是炒作，OpenAI的估值本來就是金融遊戲，畢竟到現在還沒獲利」、「馬斯克是在惡意壓低估值？還是真的想買？這就要看後續發展了」，此外，也有網友認為OpenAI本質上仍是燒錢的事業，未來仍面臨獲利壓力，留言「CloseAI就是吸錢巨獸，還沒啥獲利回報。」

馬斯克與奧特曼之間的緊張關係早已不是新聞，馬斯克過去曾是OpenAI的共同創辦人之一，但最終因理念不合而退出，並多次公開批評OpenAI的運營方式與商業化策略。此次低價收購提議，無疑進一步加劇雙方的爭論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。