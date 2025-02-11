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連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

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連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年薪150萬的網友投資台股失利，因為槓桿開得太大，竟連信貸的錢都賠掉。 示意圖／ingimage
一名年薪150萬的網友投資台股失利，因為槓桿開得太大，竟連信貸的錢都賠掉。 示意圖／ingimage

隨著金融市場的快速發展與投資工具的普及，愈來愈多年輕人選擇進入投資市場，希望藉由資本運作快速累積財富。然而，一名29歲的年輕人於Dcard分享了自己的經歷，他因投資台股失利並開啟過高槓桿，不僅賠光信貸資金，更背負了250萬元的負債。

原po表示，自己擁有年薪150萬元的穩定收入，但仍需面對長期還款的壓力。原po坦言，這是一個沉痛的教訓，也讓他重新思考未來的財務規劃方向。

貼文底下有另一名30歲年薪400萬元的網友以自身經驗勉勵，他指出，信貸本質上是對未來薪水的預支，雖然損失令人遺憾，但並非無法挽回。他強調，長期來看，這樣的損失僅占個人總收入的一小部分，呼籲應以科學理性的態度看待投資失敗，並從中學習成長。

還有一位年收入約80至90萬元的年輕人也留言坦承因股票與賭博失利，導致目前負債約200萬元。他表示，雖然一開始感到沮喪，但最終選擇接受現實並積極面對。他透過原本的全職工作、兼職打工與假日兼職逐步償還債務，並認為只要活著就有希望。

事實上，投資市場中的「All in」操作方式近年來在社群媒體上被過度美化，許多成功案例忽略了風險與時機的重要性，使得部分投資新手誤以為高槓桿操作是快速致富的捷徑。

其他人則直言認為，「小錢，而且年紀輕輕就爆掉是好事，當作是繳學費」、「人生還長，慢慢來」、「兄弟沒事別想太多我也正在還款中，辛苦熬個幾年還完就好了，有跌倒過以後才會更謹慎做事更小心」、「沒花很多時間研究的人，慢慢來才是最快的，別人爆賺的方法並不適合你」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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