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川普質疑美國國債真實性 網憂「賴帳」風險：恐拖累美債信用

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普9日於紐奧良觀賞超級盃。 路透社
美國總統川普9日於紐奧良觀賞超級盃。 路透社

美國前總統川普近日在搭乘「空軍一號」前往紐奧良觀賞超級盃比賽途中，向記者表示，美國的實際債務可能比官方數據顯示的少，原因可能與「債務支付相關的詐欺行為」有關。他已指派億萬富翁馬斯克負責調查聯邦政府內部的浪費和詐欺，甚至暗示馬斯克團隊在檢查財政部數據時發現異常，這可能讓美國不必支付部分款項。

這項消息PTT上引發熱烈討論，有網友認為這對美國政府來說是好消息，因為若部分債務屬於「水分」，代表美國實際欠債可能沒那麼嚴重。然而，也有不少網友對此說法持懷疑態度，甚至憂心美國是否有「不承認的債就不用還」的風險。

部分網友對川普的發言表示驚訝，甚至質疑是否會影響美債信用。網友紛紛留言「該不會不認美國國債吧，開始賴帳？」、「不用懷疑，欠錢的最大！」也有網友擔心美國是否會直接不承認債務，留言「我不承認就不算欠？」、「美債有違約風險（X），美國有不承認債務的風險（O）。」

部分網友則認為，川普的說法可能與政府內部的財務不透明有關。有人質疑「前任政府真的一團混亂，已經挖出來每年有1000億美元不知流向何處，也沒有註明原因。」、「浮報欠債不就貪污嗎？借1000用800，剩下的錢消失。」

一些網友認為，美國有可能進行某種程度的債務重整。網友戲稱：「欠1000塊變欠999塊，實際債沒有比較多？」、「債券繼續發，美金繼續印，發大財！」、「欠中國的不要還就省很多。」

川普的言論也讓部分網友擔憂美債市場的未來發展，網友表示「2025，美債違約元年，知道我在說什麼了吧？」、「川：拎北不想還辣，變可轉債可好？」、「部份不認帳，部分減記，不就可以大大縮減負債了嗎？」

雖然外界對川普的發言意見分歧，但許多網友認為，若馬斯克真的能夠挖出聯邦政府的貪污和浪費支出，可能會對美國財政狀況帶來正面影響。網友認為「聽起來是從政府A錢的要被老馬拖出來打。」、「馬斯克在社群媒體上的聲明主要涉及向承包商和補助對象的付款，而非債券持有人。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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