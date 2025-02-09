快訊

網紅八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 藍青年丁瑀到場嗆聲爆口角

78歲川普超勇！6點起床忙到午夜 自曝醒來第一念頭是這事

新春開盤台股跌800點 資深投資人：這波大震盪只是前菜

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開工一度暴跌千點。聯合報記者許正宏／攝影
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開工一度暴跌千點。聯合報記者許正宏／攝影

摘要

台股新春開盤遭遇大震盪，未來獲利關鍵在於進場的時機與如何控制成本。除科技、半導體外，金融與傳產股亦值得關注，但持股不宜超過5成，並要適度配置黃金、原物料、期貨、債券及外幣等避險資產。

雖然台股新春開盤不甚理想，但仍優於我的預期，畢竟全球股市在過年期間出現大幅波動，科技股也出現不小的修正幅度。主要原因是中國公司推出的DeepSeek帶來市場驚奇，雖然其實際效率、應用層面及影響仍待觀察，但對AI龍頭輝達及其相關供應鏈造成衝擊，加上股價原本就處在高峰，拉回的賣壓就顯得十分強勁。

之後會如何發展？我的看法如下：

2025春節開盤後市發展

股價表現與檯面上的利多或利空息息相關。當市場預期樂觀、企業估值偏高時，任何的利空消息都可能被放大，產生更顯著的負面影響。

反之，在市場悲觀、股價偏低的情況下，即便利多消息影響有限，也可能輕易推動股價上漲。因此，接下來陸續發布的企業財報將是觀察重點。

全球股、匯、債市表現

隨著川普正式上任，市場先前高度預期的樂觀前景將受到檢視。調高關稅帶來的國際競爭壓力，以及通膨上升的風險，都是無法避免的挑戰。這也清楚說明為何美債殖利率上升，而債券價格卻下跌。

畢竟截至目前，美國經濟數據仍以正面為主，但歐洲或中國則已顯現疲態。因此，全球股、匯、債市的表現可說是天差地遠，也反映出今年資產配置與操作的難度。

獲利關鍵在於進場時機

我認為，這波大震盪只是前菜，未來市場將屢次出現超乎預期的驚奇變化。若想獲利，關鍵在於掌握進場時機並控制成本。

此外，除了關注高科技與半導體產業外，金融、傳產（特別是穩定配息的標的）也不容忽視。當然，整體持股比例不宜超過5成，而黃金、原物料、期貨、債券及外幣等避險資產，亦應適度配置。

跌深後的強勁反彈無可厚非，但仍應避免過度樂觀與積極操作。適時保持觀望，有時不作為也是一種策略。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文新春開盤台股跌800點，資深投資人：只是前菜，不作為也是一種策略

延伸閱讀

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台股 科技股

相關新聞

新春開盤台股跌800點 資深投資人：這波大震盪只是前菜

雖然台股新春開盤不甚理想，但仍優於我的預期，畢竟全球股市在過年期間出現大幅波動，科技股也出現不小的修正幅度。主要原因是...

DeepSeek用戶暴增頻斷線！用戶「提問等半小時」怨：答案還錯

陸媒指出DeepSeek上線20天，每日活躍用戶數量（Daily Active User，DAU）已達2,215萬，已達到ChatGPT日活躍用戶的41.6％，成為全球DAU增速最快公司。不過有用戶抱怨，各大媒體不斷報導DeepSeek，帶動DeepSeek用戶人數快速成長的同時，也導致DeepSeek伺服器經常因繁忙而斷線，影響服務品質，甚至無法正常提供回應。

一口氣買完鴻海…慘凍山頂 小股東哀號：要止損嗎？

科技大廠鴻海（2317）自去年兩度衝破200元後持續向下，今（6）日收在173元、小漲1.16%，為外資賣超前5大個股，而追高的小股東已慘凍山頂...

今年股市到底大多還空？網斷言：川普個性來看肯定做多

台北股市5日終場漲367.62點，收23161.58點。2月台指期以23133點作收，上漲308點，與現貨相較，逆價差28.58點。PTT熱議「今年到底是大多還是大空？」網友直指「兩位分析師論點相反，指數到底怎麼走？」其他人則認為，以美國總統川普的個性來看，肯定是全力做多。

股市在高點、股票太貴…等便宜一點入場？彼得：持續買進才會是最好的策略

那天跟我爸聊天，他說最近股票太貴，要等便宜一點入場。

過年休盤11天太久？他喊「應接軌國際」 網酸：少賠一點不好嗎

台股龍年亮眼收盤，於1月22日起封關，市場將休市11天，直到2月3日才開盤。眼看金蛇年開市在即，投資人們都熱切盼望2025年能夠接續2024年的上漲行情，再創股市高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。