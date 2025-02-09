新春開盤台股跌800點 資深投資人：這波大震盪只是前菜

摘要 台股新春開盤遭遇大震盪，未來獲利關鍵在於進場的時機與如何控制成本。除科技、半導體外，金融與傳產股亦值得關注，但持股不宜超過5成，並要適度配置黃金、原物料、期貨、債券及外幣等避險資產。

雖然台股新春開盤不甚理想，但仍優於我的預期，畢竟全球股市在過年期間出現大幅波動，科技股也出現不小的修正幅度。主要原因是中國公司推出的DeepSeek帶來市場驚奇，雖然其實際效率、應用層面及影響仍待觀察，但對AI龍頭輝達及其相關供應鏈造成衝擊，加上股價原本就處在高峰，拉回的賣壓就顯得十分強勁。

之後會如何發展？我的看法如下：

2025春節開盤後市發展

股價表現與檯面上的利多或利空息息相關。當市場預期樂觀、企業估值偏高時，任何的利空消息都可能被放大，產生更顯著的負面影響。

反之，在市場悲觀、股價偏低的情況下，即便利多消息影響有限，也可能輕易推動股價上漲。因此，接下來陸續發布的企業財報將是觀察重點。

全球股、匯、債市表現

隨著川普正式上任，市場先前高度預期的樂觀前景將受到檢視。調高關稅帶來的國際競爭壓力，以及通膨上升的風險，都是無法避免的挑戰。這也清楚說明為何美債殖利率上升，而債券價格卻下跌。

畢竟截至目前，美國經濟數據仍以正面為主，但歐洲或中國則已顯現疲態。因此，全球股、匯、債市的表現可說是天差地遠，也反映出今年資產配置與操作的難度。

獲利關鍵在於進場時機

我認為，這波大震盪只是前菜，未來市場將屢次出現超乎預期的驚奇變化。若想獲利，關鍵在於掌握進場時機並控制成本。

此外，除了關注高科技與半導體產業外，金融、傳產（特別是穩定配息的標的）也不容忽視。當然，整體持股比例不宜超過5成，而黃金、原物料、期貨、債券及外幣等避險資產，亦應適度配置。

跌深後的強勁反彈無可厚非，但仍應避免過度樂觀與積極操作。適時保持觀望，有時不作為也是一種策略。

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《原文新春開盤台股跌800點，資深投資人：只是前菜，不作為也是一種策略》

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