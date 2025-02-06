一口氣買完鴻海…慘凍山頂 小股東哀號：要止損嗎？

科技大廠鴻海（2317）自去年兩度衝破200元後持續向下，今（6）日收在173元、小漲1.16%，為外資賣超前5大個股，而追高的小股東已慘凍山頂迷茫中，哀號求問「要止損嗎？」

Dcard一名股友於前（4）日以「鴻海真的悲劇」為題發文表示，他的鴻海買在180元左右，而且一次買了五張，「不知道何時才能解套？覺得淒慘，報酬率快-10%，請問要止損嗎⋯⋯有一樣高級套房的室友嗎？」，並貼出對帳單，可見預估損益大約8.2萬元。

老手們紛紛「開示」回應說，「買在180元是在怕啥…又不是在200元，一下子就解了」、「應該是你買五張的緣故，才覺得損益太多」、「180元左右還真有可能近期反彈解套，現在已經很接近前低160元了，所以目前不要賣比較好」，更評估原PO可能承受不了波動，應該不適合碰個股。

然而同樣被套牢的網友也陸續「自首」PO出對帳單，不少人買在200元左右、報酬率多近-20%賠更多，「我才傻眼…」、「你問山頂有誰，我這不就來了嗎」、「214元的我還在寒風中瑟瑟發抖」。

甚至有人看衰「年線都破了你還在期待？」，但也有網友開心分享才低接鴻海不久，「昨天（指3日）撿了一張165元，太讚了，有夠香」、「去年春節帳面未含息-30%，今年春節後還是有+40%（存快4年），看你想賺價差還是長期存股領息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。