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DeepSeek用戶暴增頻斷線！用戶「提問等半小時」怨：答案還錯

聯合新聞網／ 綜合報導
人工智慧公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型在全球掀起波瀾，對OpenAI公司產生壓力。（路透）
人工智慧公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型在全球掀起波瀾，對OpenAI公司產生壓力。（路透）

陸媒指出DeepSeek上線20天，每日活躍用戶數量（Daily Active User，DAU）已達2,215萬，已達到ChatGPT日活躍用戶的41.6％，成為全球DAU增速最快公司。不過有用戶抱怨，各大媒體不斷報導DeepSeek，帶動DeepSeek用戶人數快速成長的同時，也導致DeepSeek伺服器經常因繁忙而斷線，影響服務品質，甚至無法正常提供回應。

一名網友PTT發文指出，近期Deepseek頻繁被媒體報導，可能導致大量用戶湧入，使得伺服器負載過重。他表示：「目前使用Deepseek，一直斷線，伺服器繁忙，根本不能用！」並呼籲免費用戶應低調使用，以免影響整體服務品質。

此外，該網友分享了自己的使用經驗，當他向Deepseek詢問美國各大重要經濟數據（包含已公布與未公布的日期）及美國大型科技公司的財報日期與時間時，系統卻長時間處於「思考」狀態，最終回應伺服器繁忙，無法提供有效答案。

他嘗試開啟R1連網功能，但仍然遭遇相同問題。更令他不滿的是，當未開啟連網時，Deepseek提供的數據仍停留在2023年，與最新的2024年數據有所落差。

該網友表示，自己花了15分鐘才獲得Deepseek的回應，但當他要求AI將答案整理成表格時，伺服器再次陷入繁忙狀態，導致回答進一步延遲。他直言：「Deepseek問一個問題要半小時，是啥小？」顯示對該AI的運行效率感到相當不滿。

與此同時，該網友對比了ChatGPT的使用體驗，認為後者在免費狀態下仍能快速提供最新的2024年數據，並能夠迅速產出表格內容，展現更穩定的服務品質。

其他人紛紛留言「你可以下載到自己電腦燒顯卡運算啊，只是比線上難用多了，要自己訓練」、「一開始還能用，但現在的狀態真的爛，伺服器算力不足」、「這叫做飢餓行銷」、「免費的還嫌啊」、「DS已死啦，中國又拿不到算力，怎麼擴充？」、「越多人用越燒錢，當然要限制人數」。不少人稱讚ChatGPT使用感受，留言「有競爭有差，GPT變強了」、「CharGPT 變超聰明，感覺有更新過」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ChatGPT DeepSeek PTT

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