今年股市到底大多還空？網斷言：川普個性來看肯定做多

台北股市5日終場漲367.62點，收23161.58點。2月台指期以23133點作收，上漲308點，與現貨相較，逆價差28.58點。PTT熱議「今年到底是大多還是大空？」網友直指「兩位分析師論點相反，指數到底怎麼走？」其他人則認為，以美國總統川普的個性來看，肯定是全力做多。

台股5日收盤上漲367.62點、漲幅1.61%，終場以23,161.58點作收，成交量3,493.40億元；台積電（2330）收盤1,110元，上漲15元，漲幅1.37%。

一名網友在PTT發文詢問「今年到底是大多還是大空？」他表示，兩位專業分析師論點相反，一個人說「莫忘，川普多頭總司令」，一個人又說「金蛇年，大空」，根本是矛盾大對決，令人好奇「今年指數到底怎麼走？還是先神龍再擺尾？」

其他人留言「多空交戰四年，不要只問今年」、「以川普來說是全力做多」、「現在是多頭市場沒有問題」、「2025年最大的問題就是不敢滿倉」。但也有人說「當然是空，台股已經沒有投資的價值和理由了」、「反正有買點就是了，別管是空還是多」、「2025空頭年」、「今年國運籤比去年更差，是我我寧願保守謹慎」。

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