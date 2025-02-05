股市在高點、股票太貴…等便宜一點入場？彼得：持續買進才會是最好的策略
那天跟我爸聊天，他說最近股票太貴，要等便宜一點入場。
我問說這樣大概要等多久？
他說可能要等個三到五年喔。
我開玩笑說「如果一直等下去，會不會你下次再買股票已經七十幾歲了？這樣你人生能夠買股票的次數可能只剩下沒幾次了」
事實上，持續買進才會是最好的策略。
因為我們永遠不會知道股票什麼時候漲、什麼時候跌。
如果賣掉了剛好漲，就錯過了賺錢的機會。
如果沒有買錯過了漲上去的時機，那也是相對損失。
有時候太便宜了覺得應該還會繼續跌，太貴的時候又覺得好可怕。
就這樣在還不夠便宜和太貴之間一直在觀望，最後浪費的是可以賺錢的機會成本。
所以如果確定市場是會增值的，那麼就跟著趨勢走，一路買。
買到什麼時候是個頭？
等到需要用錢的時候再把股票賣掉就好。
多數等待機會的人反而因為錯過了整體上漲的幅度，績效反而輸給持續無腦買進的人。
然後趁早開始買，不然退休的時候才開始累積資產，少了現金流的情況下風險承受程度相對來說較低。
◎本文內容已獲彼得的外商隨筆授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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