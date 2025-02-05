股市在高點、股票太貴…等便宜一點入場？彼得：持續買進才會是最好的策略

那天跟我爸聊天，他說最近股票太貴，要等便宜一點入場。

我問說這樣大概要等多久？

他說可能要等個三到五年喔。

我開玩笑說「如果一直等下去，會不會你下次再買股票已經七十幾歲了？這樣你人生能夠買股票的次數可能只剩下沒幾次了」

事實上，持續買進才會是最好的策略。

因為我們永遠不會知道股票什麼時候漲、什麼時候跌。

如果賣掉了剛好漲，就錯過了賺錢的機會。

如果沒有買錯過了漲上去的時機，那也是相對損失。

有時候太便宜了覺得應該還會繼續跌，太貴的時候又覺得好可怕。

就這樣在還不夠便宜和太貴之間一直在觀望，最後浪費的是可以賺錢的機會成本。

所以如果確定市場是會增值的，那麼就跟著趨勢走，一路買。

買到什麼時候是個頭？

等到需要用錢的時候再把股票賣掉就好。

多數等待機會的人反而因為錯過了整體上漲的幅度，績效反而輸給持續無腦買進的人。

然後趁早開始買，不然退休的時候才開始累積資產，少了現金流的情況下風險承受程度相對來說較低。

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