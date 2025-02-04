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台積電夜盤不太妙⋯還會繼續跌？網憂：只是剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影
受春節封關期間國際AI科技產業不確定性影響，台股開盤一度暴跌千點。記者許正宏／攝影

台股3日開盤重挫，盤中一度重跌1,023.21點，AI股領跌，台積電（2330）重跌逾5%，收1,070元，並爆出9萬7千多張大量，不過有網友比較台積電及比特幣、以特幣的跌幅，直呼「台積電超穩的」。PTT網友觀察台積電夜盤直指「不太妙」，有人示警「這只是剛開始」。

中國大陸AI新創公司DeepSeek崛起攪亂AI產業步調，分析師認為這個發展對台積電是短空長多，短期而言，DeepSeek AI模型節省成本的做法，可能使規模較小的AI開發商延後AI晶片升級周期，較晚從輝達（NVIDIA）的Hopper晶片轉向Blackwell、甚至是即將推出的Rubin平台，從而對台積電用於生產輝達高階AI晶片的CoWoS封裝訂單，帶來不利因素，並且限制CoWoS-L封裝的需求成長。

一名網友在PTT發文表示，雖然台積電3日股價重挫，然而跌幅相比比特幣、以特幣而言相對較小，他好奇「這麼看來台積電是不是超穩的？」另一名網友回文指出，台積電夜盤持續下殺中，「好想今天抄底、明天賺一波，但目前夜盤看起來不太妙」。

其他人留言「這邊幾乎算還沒跌到呢」、「夜盤反映日盤，日盤反映夜盤，永動機，跌跌不絕」、「我覺得還沒反應，沒那麼多人看夜盤，大家看前一天的ADR」、「沒跌兩千點算多軍贏」、「台積電夜盤成交量這麼低，完全沒參考性」、「今天是補跌，明天才是主跌」、「這只是剛開始」。但也有人說「台積電就是越跌越要買的股票」、「越跌越買」、「18號前都會有甜甜價啦」、「再測一次跌破千元就是台積電最後的買點」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

DeepSeek PTT 台積電 台股 比特幣

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