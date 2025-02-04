宏達電股價跌停、進場撿便宜？網友看衰：沒了XR剩什麼

宏達電連續虧損26個季度，法人預期去年第四季仍會維持虧損趨勢，惟其股價卻逆勢強漲，係因封關後宏達電宣布出售XR智慧財產權與轉移部分研發人員給Google，獲得交易價金2.5億美元（約新台幣82億元），約當貢獻每股純益9.83元。PTT網友對此卻相當不看好，直指「宏達電沒有了XR還剩下什麼呢？」宏達電3日跌停，股價下跌至53.3元。

根據宏達電與Google之間的交易協議，宏達電將獲得Google支付的交易價金2.5億美元，而部分宏達電XR研發團隊成員將加入Google，且XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用，預計此協議最快第1季將完成，入帳時間將視財務進度，屆時宏達電財務有望轉虧為盈。

一名網友在PTT發文表示，宏達電出售XR智慧財產權與轉移部分研發人員給Google，市場對其未來發展相對不看好，他直言「與當初的想像似乎有些落差，沒有了XR，宏達電還剩什麼？」

其他人紛紛留言「還沒睡醒，開盤比手速」、「還活在1月底是吧」、「轉型成訓練中心」、「買入紅茶店躺入停屍間；棒康紅茶店買房賺透天！空爽賺！我又賺翻了」、「幾乎每年都虧錢的公司不會倒也是很神奇」、「結果今天直接跌停」、「把有機會賺錢的團隊賣出去」、「往下飆要講啊」、「阿姨用老詐術都還是可以騙到一堆傻多」、「新聞真的反著看」。

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