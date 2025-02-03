他斷言開盤幾乎確定下跌…問什麼股票可以抄底？網：力積電（6770）都一直漲停

網友斷言股市新春蛇年首開盤幾乎確定會出現下跌，但具體跌幅尚不明朗。市場分析指出，許多股票可能會受到影響，甚至出現錯殺的情況。

網友在PTT發文表示，下跌可以關注哪些股票進行抄底？原PO認為鴻海和廣達被認為不具備抄底的潛力；其次，航運股則顯得不太穩定。而對於台積電（2330），市場普遍預期會有搶購，跌幅不會過大。而緯創、技嘉和光寶科技的前景尚不明確，至於漢翔，則因地緣政治的不穩定性而引發疑慮。希望能有更具體的指導意見。

其他人留言，「還好我都不抱股過年的」、「力積電啊 每天都一直漲停」、「問就是中華電」、「墨西哥概念股都撿」、「問就是台塑四寶抄底多」、「回殺好幾天，不用急」、「股債雙殺」。

也有人說，「矽光子」、「三月更便宜」、「做空最穩 不要隨便撿骨」、「台積撿起來（又愛又恨）我的中小」、「龍巖」、「說實話，高股息隨便挑，穩的」。

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