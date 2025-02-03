快訊

DeepSeek低成本喊假的 母公司花10億人民幣買輝達A100

被魯比歐稱為「流氓國家」 北韓首次怒批川普政府、譴責美版鐵穹計畫

選填大學志願成了親子戰場 專家傳授正向教養

他斷言開盤幾乎確定下跌…問什麼股票可以抄底？網：力積電（6770）都一直漲停

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

網友斷言股市新春蛇年首開盤幾乎確定會出現下跌，但具體跌幅尚不明朗。市場分析指出，許多股票可能會受到影響，甚至出現錯殺的情況。

網友在PTT發文表示，下跌可以關注哪些股票進行抄底？原PO認為鴻海和廣達被認為不具備抄底的潛力；其次，航運股則顯得不太穩定。而對於台積電（2330），市場普遍預期會有搶購，跌幅不會過大。而緯創、技嘉和光寶科技的前景尚不明確，至於漢翔，則因地緣政治的不穩定性而引發疑慮。希望能有更具體的指導意見。

其他人留言，「還好我都不抱股過年的」、「力積電啊 每天都一直漲停」、「問就是中華電」、「墨西哥概念股都撿」、「問就是台塑四寶抄底多」、「回殺好幾天，不用急」、「股債雙殺」。

也有人說，「矽光子」、「三月更便宜」、「做空最穩 不要隨便撿骨」、「台積撿起來（又愛又恨）我的中小」、「龍巖」、「說實話，高股息隨便挑，穩的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台塑四寶 台積電 墨西哥 抄底 概念股 蛇年 高股息

延伸閱讀

00919怎感受「數大便是美、一利破萬法」的境界？真星華：查集保戶股權分散表

黃仁勳特地幫矽品站台！預告日月光投控（3711）是2025年下一個AI飆股？

上班第一天若下跌幾百點要撿便宜嗎？老牛：川普2.0時代建議用價值投資

0050調降費用率對投資人是好事！ 達人：006208或其他市值型ETF想保有優勢就必須要跟上

相關新聞

他斷言開盤幾乎確定下跌…問什麼股票可以抄底？網：力積電（6770）都一直漲停

網友斷言股市新春蛇年首開盤幾乎確定會出現下跌，但具體跌幅尚不明朗。市場分析指出，許多股票可能會受到影響，甚至出現錯殺的情況。

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

鴻海的成長動能備受市場矚目，《投資家日報》總監孫慶龍預測其2025年將成為台股的「小飛象」，隨著AI訂單爆發，股價也有望大幅上升。專家建議，投資人應把握股價低於195元的買入機會，甚至在跌到162元的「特價」位置時大舉進場。

台積電將迎「便宜甜甜價」 專家對金融股保守：獲利能力恐降

台積電(2330)作為台股龍頭，隨著股市站穩兩萬點，投資人對其未來走勢高度關注。《投資家日報》總監孫慶龍在節目《小宇宙大爆發》分析指出，台積電在特定條件下可能迎來「便宜甜甜價」，但也同時警告投資人需避開金融股，謹慎應對2025年的市場挑戰。

他看下跌好興奮：又可以撿便宜貨！網笑「買這支」可以嗨不停

「低點買進、高點賣出」是股市投資鐵則，因此面對股市下跌時，投資人不應慌張，而是應審視自身投資部位，並適時加碼買進。有網友直言自己只要看到股票下跌就會非常興奮，心裡總會嗨喊「啊啊啊好爽啊，又有便宜可以撿了」，有人笑稱「要不要買個台塑看看？你可以一直興奮下去」。

DeepSeek屠殺Nvidia、台積電 台股民哀號「發不出紅包」：對不起了孩子

大陸國產大模型DeepSeek轟動全球，以其低價及高效成果引發環球多檔科技股暴瀉，不少投資科技股的台灣股民損失慘重。許多台灣股民...

過年休盤11天太久？他喊「應接軌國際」 網酸：少賠一點不好嗎

台股龍年亮眼收盤，於1月22日起封關，市場將休市11天，直到2月3日才開盤。眼看金蛇年開市在即，投資人們都熱切盼望2025年能夠接續2024年的上漲行情，再創股市高峰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。