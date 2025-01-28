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DeepSeek屠殺Nvidia、台積電 台股民哀號「發不出紅包」：對不起了孩子
大陸國產大模型DeepSeek轟動全球，以其低價及高效成果引發環球多檔科技股暴瀉，不少投資科技股的台灣股民損失慘重。許多台灣股民在網上發文哀號，直呼「對不起了孩子們」，新年將會發不出紅包。
科技公司輝達（Nvidia）股價在美國當地時間27日單日暴跌近17%，市值損失創紀錄的5,890億美元。
同樣在美國上市的台積電ADR（TSM）也重挫13.33%。其他科技股方面，甲骨文（Oracle）也下跌14%。
適逢農曆除夕，FB社團「匿名公社」就出現不少台灣股民投稿發文哀號。有人表示：「紅包本來都包好了，現在是不是要拿出來重包？帳上損失慘重啊……」並曬出帳上一片紅通通的截圖，其中，台積電重挫14.69％（盤中價，非收市價）。
也有股民在美股開盤前稱，「對不起了孩子們，原本今年紅包很大包的，但是因為Deepseek，台積電盤前-10% 所以明天紅包可能包不出來了……」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「年前突然暴跌真是傷！到底是什麼厲害的東西啦」、「能讓美國科技股跌成這樣，Deepseek感覺很有東西，但紅包我就先抽2000（台幣）起來了」、「什麼紅包？今年沒有過年」。
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DeepSeek重創Nvidia股價 清華大學教授揭開降低模型成本秘密
文章授權轉載自《香港01》
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