力積電（6770）「漲停」停不了…12月每股淨損0.01元！網：低調年後超車聯電

晶圓代工廠力積電（6770）近日股價表現強勁，然而在23日應主管機關要求，該公司公告去年12月自結淨損為2,000萬元，每股淨損0.01元。儘管面臨虧損，市場對力積電的前景仍抱持樂觀態度。

力積電近期獲得台積電認證，在AI製程關鍵的中介層技術上取得突破，並將與台積電共同打入輝達、超微等AI巨頭的供應鏈。此外，力積電正朝著開發六層晶圓堆疊（WoW）技術邁進，技術水準已超越三星，展現其在AI市場中的競爭力。相關消息推動力積電股價自1月20日起連續三日漲停，22日收盤價達19.95元，上漲1.8元。力積電表示，公司將持續轉型，專注於中介層等AI利基型元件的開發，並朝著成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標努力，雖然不便透露具體細節。

PTT有人轉發新聞發文表示，「連虧那麼多季，12月自結只虧0.01，難道就要反虧為盈了嗎？」

網友留言，「相信黃董 年底就懂」、「三弟變二哥」、「年底了（農曆）」、「低調 年後超車聯電」、「越爛越噴。相信黃董，過年就懂。帶你飛上天」、「去年不懂 今年一定懂」、「本週每天漲停 相信黃董」、「噴到破百」、「營收好會跌 虧損會噴 穩了 繼續紅燈」、「賣一點技術，又能吹幾年」。

還有人說，「不用等到年底就懂了」、「這種還會噴」、「二哥可以換人做了 原本那個二哥廢到笑 ADR破底」。

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