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過年休盤11天太久？他喊「應接軌國際」 網酸：少賠一點不好嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市22日迎接龍年封關，受美股強漲激勵，台股盤中一度上漲超過300點，最終加權指數上漲225.4點，終場收在23525.41點，以紅盤作收。圖／中央社
台北股市22日迎接龍年封關，受美股強漲激勵，台股盤中一度上漲超過300點，最終加權指數上漲225.4點，終場收在23525.41點，以紅盤作收。圖／中央社

台股龍年亮眼收盤，於1月22日起封關，市場將休市11天，直到2月3日才開盤。眼看金蛇年開市在即，投資人們都熱切盼望2025年能夠接續2024年的上漲行情，再創股市高峰。

不過台股休市11天，也引發不少股民討論，有網友於PTT發文，表示台灣股市雖然平常休盤時間不多，但每每遇上農曆年節，一休往往就是7-10天，放眼全球股市，單次休盤的時間都算是久的，也讓該網友十分困惑「為何台股過年期間不交易」。

原PO於網路論壇PTT發文，提及以整年來看，台股休假天數未必比較多天，但單次卻會連續放很多，相似的交易情況僅有也過農曆春節的中國股市，不過陸股單次休市時間也還是低於台股天數。原PO表示歐洲股市也都放很少，「看看懶懶的法國，才三天。這是台灣特別的文化嗎？春節就是要休市好久」。

貼文下引來不少討論，有網友回覆表示銀行、券商業都需要休假，「銀行不上班你怎麼交割」、「你過年休假，券商員工不用過年嗎」、「平常特休太少」；也有網友認為是交易制度差異「T+0就沒那麼多問題了」、「先改成T+0有錢才能買就可以放少一點」、「外國T+0啊」。

也有網友建議春節放假應該與國外接軌，「真正的問題是，台灣應該要學日本一樣，直接將新年假期改制成西元曆，而不是過舊正月新年」、「台灣整個新年假期是法定假日，外國有些國家不是法定假日，常常是約定成俗的社會習慣，例如日本」。

還有不少網友笑稱是為了讓賺錢的好好休息、賠錢的多幾天籌錢，「讓你各位好好放鬆啦，賺太多怕被錢壓死」、「讓你過年回家陪長輩吃飯不要一直滑手機一直流淚」、「少被割11天其實多賺幾百萬了」、「過年給你去籌錢好新一年繼續賭呀」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 封關日 蛇年 龍年

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