快訊

中國漫記／TikTok難民湧入小紅書 跨時空回信「李華」

再會蘭陽艦／熱艦接收時創多個第一 海軍刻意邀扁宋見證

鈕承澤出獄了！雙手合十透露最想做的事「回家陪媽媽」

川普封關期間若放炮…「抱股過年」的只能被關門打狗？ 網嗆：自己不跑怪誰

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

台股在22日的龍年封關中表現不俗，成功克服川普上任所帶來的不確定性，指數上漲了225.40點，最終收於23,525.41點，創下農曆封關日的新高紀錄。據證交所數據，過去六年中，台股在農曆年封關的表現中，五年是以紅盤結束。此次的225.4點漲幅，成為近年來封關日的最佳表現，而23,525.41點的收盤價則是歷史上農曆年封關的新高。

網友於PTT發文表示，此次封關投資人做好準備，普遍預期新春開紅盤的機率相當高。過去幾年，年後開紅盤機率極高。

但原PO也擔憂，若美國總統川普在春節期間發表言論，恐引發市場波動。川普曾提到台灣半導體產業搶走美國的工作機會，並要求台灣企業在美國設廠，甚至可能針對台灣半導體廠的投資不足課徵10%的關稅。這樣言論，市場必將面臨不確定性，投資人在封關期間就只能靜待市場反應就「只能被關門打狗嗎？」

留言熱議，「自己不跑怪誰」、「不然呢」、「無聊的假設題」、「年後才放你就跑得掉？還不是一樣人踩人鎖死」、「自己要賭的 怪誰」、「不是躲噴就是躲崩」、「這麼害怕錢去放定存啦 笑死人」。

還有人說，「空手的勇氣」、「早就空手了，自己愛賭怪誰！」、「美股有開市啊，什麼年代了只會做台股，賠死剛好而已」、「川普昨天放炮你就跑的掉嗎」、「你過年可以買美股」、「不然怎麼會一堆短線的過年前先賣出」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

封關日 川普 投資人 美國 美股 農曆年

延伸閱讀

00971順利收復發行價沒一路南下到墾丁！ 專家：成分股如同有7座「護國神山」

聯電（2303）40元以下是撿鑽石機會？網不留情酸：要跟力積電（6770）黃金交叉了

00713是高股息ETF的定海神針！達人4數據分析「元老才有的底氣」：以報酬率決勝負

股票總資產增加197萬…高股息降息、大盤震盪卻不受影響？ 存股哥：槓桿加現金流的循環系統

相關新聞

川普封關期間若放炮…「抱股過年」的只能被關門打狗？ 網嗆：自己不跑怪誰

原PO也擔憂，若美國總統川普在春節期間發表言論，恐引發市場波動。

先理債再理財！2025年終獎金放大術 股票如何配置：小資族千元就能入門投資

不少人都期待今年的年終能夠很大包，領到後千萬別急著花掉，而是記得「先理債再理財」，還完利率較高的貸款和債務後，剩下資金可預留三分之一因應年節紅包及家庭消費還有剩的資金，再來進行財務規劃，才是最好的配置方法。

只存金融股 年領800萬股息！車床學徒翻身「黑手大戶」：儒鴻成本2元、賣在29元

2010年，邱永章登上《今周刊》報導，當時他被稱為「黑手大戶」，靠著長期持有中鋼、儒鴻、豐泰、佳格等個股，累積上億身家，每年穩定領息超過400萬元。

聯電（2303）40元以下是撿鑽石機會？網不留情酸：要跟力積電（6770）黃金交叉了

業外轉投資損失的影響，聯電股價今日跳空開低，跌破40元關卡，最低觸及39.7元，創下兩年多來的新低。

力積電（6770）漲停不對勁？網曝陰謀論：主力配合消息面拉抬

業界傳出，力積電（6770）在AI製程關鍵中介層技術獲台積電（2330）認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，20日股價跳空以漲停16.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過4.4萬張，引發網友熱議。然而網友卻警覺「有點不對勁」，有人認為只是「短多」，推估是漲消息面，基本面尚未轉好，質疑「主力配合消息面拉抬，很多消息跟新聞都是主力釋放出來的」。

黃仁勳誇大陸員工離職率最低 苦主曝原因：老闆超級慣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日一早離台後，午後飛抵北京，傍晚出席輝達北京分公司尾牙。他表示，很多人不知道輝達進入中國已有25年，而其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。PTT網友直言，「因為中國老闆超級慣，能進美商超爽的，我不是亂講的，我真的在軟體陸資待過，嚇壞」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。