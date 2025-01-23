川普封關期間若放炮…「抱股過年」的只能被關門打狗？ 網嗆：自己不跑怪誰

台股在22日的龍年封關中表現不俗，成功克服川普上任所帶來的不確定性，指數上漲了225.40點，最終收於23,525.41點，創下農曆封關日的新高紀錄。據證交所數據，過去六年中，台股在農曆年封關的表現中，五年是以紅盤結束。此次的225.4點漲幅，成為近年來封關日的最佳表現，而23,525.41點的收盤價則是歷史上農曆年封關的新高。

網友於PTT發文表示，此次封關投資人做好準備，普遍預期新春開紅盤的機率相當高。過去幾年，年後開紅盤機率極高。

但原PO也擔憂，若美國總統川普在春節期間發表言論，恐引發市場波動。川普曾提到台灣半導體產業搶走美國的工作機會，並要求台灣企業在美國設廠，甚至可能針對台灣半導體廠的投資不足課徵10%的關稅。這樣言論，市場必將面臨不確定性，投資人在封關期間就只能靜待市場反應就「只能被關門打狗嗎？」

留言熱議，「自己不跑怪誰」、「不然呢」、「無聊的假設題」、「年後才放你就跑得掉？還不是一樣人踩人鎖死」、「自己要賭的 怪誰」、「不是躲噴就是躲崩」、「這麼害怕錢去放定存啦 笑死人」。

還有人說，「空手的勇氣」、「早就空手了，自己愛賭怪誰！」、「美股有開市啊，什麼年代了只會做台股，賠死剛好而已」、「川普昨天放炮你就跑的掉嗎」、「你過年可以買美股」、「不然怎麼會一堆短線的過年前先賣出」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。