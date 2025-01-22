聯電（2303）40元以下是撿鑽石機會？網不留情酸：要跟力積電（6770）黃金交叉了

聯電（2303）在2024年第4季的獲利表現未達市場預期，歸屬母公司淨利降至新台幣84.97億元，較前季減少41.3%。每股純益為0.68元，低於市場普遍預期的0.9元以上水準。業外轉投資損失的影響，聯電股價今日跳空開低，跌破40元關卡，最低觸及39.7元，創下兩年多來的新低。

展望2025年第1季，聯電晶圓出貨量預期將持平，優於傳統季節性水準。然而，由於產品價格下跌、折舊增加及地震損失等因素，毛利率可能跌破30%的關卡。此外，聯電的美國存託憑證（ADR）也受到市場賣壓影響，21日下探至5.88美元，收盤跌幅達3.98%。儘管如此，法人預估聯電2024年每股純益可達3.8元，股利配發率將保持穩定，殖利率有望超過5%。在低接買盤的支撐下，聯電股價跌勢有所收斂，重新站上40元之上。

網友於PTT轉發相關新聞表示看法：「大哥（指台積電）一直往上噴，二哥一直往下掉請問還有救嗎，還是40元左右都是撿鑽石？」

底下引熱議，「永遠不要買個股」、「要跟黃董黃金交叉了」、「力積電遲早超車」、「二弟 三弟 一起下去」、「成熟製程 都會被中國超越 沒屁用」、「高股息ETF持有很多，萬一未來倒貨很恐怖」、「沒有聯電的高股息站出來」、「肯定是藍白刪預算害的」。

還有人說，「別人恐懼我貪婪」、「折折概念股」、「毛利破底還在扯業外跟第一季的地震」、「被黃董追上就好笑了」。

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