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力積電（6770）漲停不對勁？網曝陰謀論：主力配合消息面拉抬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電衝刺AI市場，帶領本土晶圓代工廠一起大搶AI訂單，力積電打響第一砲。記者黃仲裕／攝影
台積電衝刺AI市場，帶領本土晶圓代工廠一起大搶AI訂單，力積電打響第一砲。記者黃仲裕／攝影

業界傳出，力積電（6770）在AI製程關鍵中介層技術獲台積電（2330）認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，20日股價跳空以漲停16.5元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過4.4萬張，引發網友熱議。然而網友卻警覺「有點不對勁」，有人認為只是「短多」，推估是漲消息面，基本面尚未轉好，質疑「主力配合消息面拉抬，很多消息跟新聞都是主力釋放出來的」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，力積電20日一早漲停、買方大量買進，空單沒有很多，「有點不對勁」。

其他人紛紛留言「寧可你買$TRUMP幣，反正要賭就賭大的」、「這檔拒絕往來」、「讓我們繼續看下去，到底是會開始一飛沖天，還是迴光返照」、「個人覺得是漲消息面，應該也是短多，目前基本面還沒轉好」、「上週五急拉，今天凌晨新聞出來，這麼巧？」、「主力配合消息面拉抬，很多消息跟新聞都是主力釋放出來的」、「現在的散戶愈來愈精明了」、「主力抄底買到你們跳進去，收割」、「反正一定有白癡進去抄或攤平，隔天開半根下來又死不損，然後開始跌就靠夭」。

業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，並且將與台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，目前正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強。

針對傳聞力積電表示，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，不過細節不便對外透露。

力積電指出，攜手晶圓代工同業投入晶圓堆疊技術，已完成四層晶圓堆疊認證，由力積電提供記憶體晶圓，結合晶圓代工大廠的邏輯晶圓，透過異質整合，有助客戶節省AI應用晶片設計面積。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 Dcard 台積電

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