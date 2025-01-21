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黃仁勳誇大陸員工離職率最低 苦主曝原因：老闆超級慣

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日一早離台後，午後飛抵北京，傍晚出席輝達北京分公司尾牙。他表示，很多人不知道輝達進入中國已有25年，而其中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。PTT網友直言，「因為中國老闆超級慣，能進美商超爽的，我不是亂講的，我真的在軟體陸資待過，嚇壞」。

根據第一財經報導，黃仁勳今晚在輝達北京分公司尾牙致辭時表示，很多人不了解輝達進入中國已經有25年了，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工；而輝達在中國的員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「離職率那麼低，等於內部成本低，準備開噴了！相關類股預備！」

其他人留言「中國的外商離職率普遍都很低，科技業更是」、「進了輝達沒得跳了」、「陸資軟體都007在輝達爽翻天怎麼離職」、「進了輝達，還能跳去哪」、「在一個沒得選的地方說離職率低，感覺有點悲哀」、「正常，中國現在經濟也不是很好」。

還有人說「早說這美國人是來割韭菜的」、「我川都要就職還不回家，還敢來敵國」、「老黃和馬斯克一樣身態柔軟呀，見人說人話，見鬼說鬼話」、「中國老闆比台商老闆更慣，很多民企都不遵法」、「台灣老闆真的比中國老闆可愛多了」、「慣老闆跟卷老闆，棋逢對手」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

NVIDIA PTT 尾牙 慣老闆 黃仁勳

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