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力積電（6770）擠身台積電供應鏈 網酸：可以等年底信黃董了

聯合新聞網／ 綜合報導
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

台積電（2330）衝刺AI市場，帶領本土晶圓代工廠一起大搶AI訂單，力積電（6770）打響第一砲。業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，並攜手台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，現正邁入難度更高的六層晶圓堆疊。PTT網友直呼「真的可以等到年底相信黃董了」。

一名網友在PTT發文表示，連台積電都相信黃董，力積電擠進台積電供應鏈，看來「今年真的可以等到年底相信黃董了」。

其他人留言「年底就懂，可是現在才一月，那是說還要等到年底就是是了？」、「年底就懂，1月搶先佈局」、「這才是真正的強強聯手」、「INT已經是10幾年的成熟技術，現在都在玩LSI了，千萬不要跟風，有台積不買買力積做啥」、「又開蹭了喔？每次都說有相關」、「今年相信黃董沒問題了吧，台積電帶著飛欸」。

對於相關傳聞，力積電表示，該公司致力轉型，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，惟細節不便透露。

力積電說，該公司也攜手晶圓代工同業投入晶圓堆疊技術，現在已完成四層晶圓堆疊認證，由力積電提供記憶體晶圓，結合晶圓代工大廠的邏輯晶圓，透過異質整合，助力客戶節省AI應用晶片設計面積，堆疊後的晶圓厚度比三星更薄，提供效能更好、功耗更低的解決方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 PTT 台積電

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